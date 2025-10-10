Cortes de carretera y alerta roja: así ha sido el paso de la DANA Alice por Alicante y Murcia

La llegada de una virulenta DANA, bautizada como Alice, ha dejado la vida cotidiana completamente alterada en el Levante español. La dimensión del temporal ha forzado a las autoridades a tomar decisiones drásticas, como la suspensión de clases en numerosos municipios de Murcia, así como en las islas de Ibiza y Formentera. En el ámbito del transporte, Renfe se ha visto obligada a ofrecer la anulación o el cambio de billetes sin coste para los trayectos con origen o destino en las zonas afectadas.

De hecho, la movilidad se ha convertido en una auténtica odisea en buena parte de la Región de Murcia. Las intensas precipitaciones han provocado la crecida de ramblas y la formación de grandes balsas de agua, lo que ha derivado en carreteras cortadas en varios municipios, entre ellos Murcia capital, Cartagena y Torre Pacheco. El colapso en las comunicaciones por tierra ha aislado temporalmente algunas localidades, complicando enormemente los desplazamientos.

Toda esta parálisis responde a un fenómeno meteorológico que ha obligado a activar la alerta roja, lo que supone una situación de riesgo extremo. El aviso se ha centrado especialmente en el litoral sur de Alicante y en el Campo de Cartagena y Mazarrón, en Murcia. La intensidad de las lluvias ha puesto a prueba los servicios de emergencia, y solo en la comunidad murciana se gestionaron 134 llamadas de auxilio para atender los múltiples incidentes causados por el fenómeno.

Lluvias torrenciales y una respuesta contundente de las autoridades

En este sentido, los registros dan buena cuenta de la fuerza de la DANA. En puntos estratégicos de la Comunidad Valenciana como L'Albufera se llegaron a acumular hasta 44,8 litros por metro cuadrado, una cifra que explica la virulencia de las descargas. Ante este panorama, Protección Civil ha desplegado medidas preventivas de envergadura, como el envío masivo del sistema ES-Alert a los teléfonos móviles de la población de Alicante para advertir del riesgo inminente de inundaciones.

Asimismo, la prioridad de las administraciones ha sido garantizar la seguridad de la ciudadanía, especialmente la de los más jóvenes. La decisión de cerrar los centros educativos se extendió también a la Universidad de Murcia, decretando la suspensión de toda actividad académica para la jornada del viernes. Esta misma medida preventiva se aplicó incluso en el mundo del deporte, donde el temporal forzó a la Selección Española a aplazar su viaje previsto a Elche, un claro reflejo del alcance de un fenómeno que ha paralizado a toda una región.