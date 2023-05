Una víctima muestra su dolor por la elección de etarras en el aniversario del asesinato de su padre

“Este aniversario se nos hace especialmente duro. Al igual que ocurrió en la fecha del atentado, se acaban de celebrar unas elecciones. Y en estas elecciones, veinte años después, cuando aún no se ha juzgado el asesinato de nuestros padres, una formación política ha incluido en sus listas a siete asesinos y 37 miembros más de la banda terrorista que los asesinó. ¿Cómo quieren que nos sintamos sus familiares, amigos y seres queridos?”.

Estas palabras han sido pronunciadas hoy por la hija del policía nacional Bonifacio Martín que, junto con su compañero Julián Embid, fueron asesinados por ETA en la localidad navarra de Sangüesa. Destacó la labor de la Guardia Civil para identificar a los autores

“Hay más de 300 asesinatos de ETA sin resolver. ¿Habrá algún otro asesino en las listas que ni tan siquiera ha sido detenido, ni juzgado, ni pagado por sus crímenes?Los familiares de los asesinados nos convertimos en víctimas el día de su muerte, y esa condición nos cambia para siempre la vida, y afecta a las generaciones que nos suceden. Eso ya es inevitable. Pero lo que sí es evitable es que se olvide lo que les hicieron, que se persiga y que se juzguen a todos los autores de estos gravísimos delitos, que no se aumente nuestro dolor incluyendo a miembros de la banda en listas electorales, que no se normalice y se justifique esa inclusión por los partidos democráticos, que no se trate como a un agente político más, democrático, a quien, a sabiendas, con pleno conocimiento, toma la decisión estratégica de incluir a estas personas en sus listas, en una especie de reconocimiento, o al menos de no renuncia, a las barbaridades que hicieron”.

Subrayó “el esfuerzo continuado de la Guardia Civil hasta el último día, que ha permitido que desde hace una semana tengamos cuatro imputados como posibles autores materiales del crimen, veinte años después. Sabemos que la Guardia Civil de Navarra, y en concreto su Servicio de Información, ha hecho lo imposible por detener la prescripción inminente de estos asesinatos, y dar una oportunidad a que se haga justicia”. Se refería a la identificacion de los egtarras Jon Lizarribar, Gurutz Aguirresarobe, Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, "Ata",e Itxaso Zaldua, como presuntos autores de la acción criminal.

“Las familias queremos justicia, ética, dignidad y memoria. Y quien pacta con quienes incluyen a estos terroristas en sus listas y nunca han condenado sus crímenes, atentan contra nuestros sentimientos, contra nuestra dignidad, contra la memoria de nuestros seres queridos y contra el más elemental criterio ético.Dicho queda. Ahora ustedes hagan lo que les parezca conveniente. Sus hechos hablaran por ustedes mucho más de lo que puedan decir sus palabras”, concluyó.