Los vídeos de Pablo Iglesias en los que impulsaba los escraches: "Son el jarabe democrático"

El exvicepresidente del Gobierno de España y líder de Podemos, Pablo Iglesias, junto a su esposa Irene Montero, se vieron envueltos en un tenso enfrentamiento a las afueras del Juzgado de lo Penal nº1 de Madrid. Ciudadanos congregados en el lugar no dudaron en abuchear y lanzar reclamos hacia la pareja, acusando a Iglesias de ser un "vende obreros" y "vende patrias", alegando que se aprovechaba de la política, de los obreros y de los residentes de Vallecas.

En este contexto, Iglesias no dudó en expresar su indignación a través de las redes sociales, denunciando la falta de calidad democrática al permitir que alguien lo amenazara sin ser detenido. "Que un nazi te pueda decir frente a un juzgado 'A ti te quiero ver a solas'. Que amenace a una candidata a las europeas y no sea detenido nos habla de la calidad democrática de nuestro país. ¿Se imaginan que fuesen las candidatas del PP o del PSOE?", expresó el líder de Podemos.

Sin embargo, este incidente ha generado una ola de críticas hacia Iglesias, recordando su pasado como impulsor de escraches y publicaciones contra dirigentes políticos de derecha. Se han rescatado vídeos de hace 10 años en los que Iglesias animaba a la ciudadanía a realizar acciones similares contra políticos de otros partidos.

Uno de los vídeos que circula por las redes muestra a Iglesias pronunciándose en el programa Fort Apache en junio de 2013, meses antes de la creación de Podemos como partido político. "No me canso de decir que los escraches son el jarabe democrático de los de abajo", afirmaba Iglesias, mientras en un segundo plano se leía "Si no hay justicia, hay escrache". En otra parte de su intervención, Iglesias añadía: "A mí me hace mucha gracia que algunos partidos critiquen los escraches y los abucheos organizados a ciertos políticos (...) Lo que está claro es que algunos ciudadanos están hasta el gorro de algunos de sus representantes y de los escasos medios de participación democrática de nuestro sistema".

En otro vídeo que ha cobrado relevancia, Iglesias afirmaba: "Chávez había sido un escrache permanente contra los poderosos (...) Los escraches son la expresión de la democracia cuando se hace digna de los de abajo".

Esta contrastante postura de Iglesias frente a los reclamos ciudadanos en el presente ha avivado el debate sobre su coherencia política a lo largo de los años, dejando entrever que ha sido víctima de sus propias palabras.