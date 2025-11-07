Los wasaps al fiscal Stampa sobre el presunto soborno de Leire Díez: "El 1 es quien decide"

Luis del Rivero le transmitió al fiscal Ignacio Stampa, el pasado 30 de abril, que Javier Pérez Dolset y "el enviado Santos C", en alusión al entonces secretario de Organización del PSOE, querían reunirse con él, tal y como revelan los wasaps a los que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Según evidencia estos mensajes, el encuentro iría dirigido a plantearle, en persona, a Stampa una "propuesta" que también le hicieron "al 1"."Otra cosa es que el 1 es quien decide", le advirtió Del Rivero.

"Alucino. Muy raro", fue la respuesta que ofreció de este miembro del Ministerio Fiscal. A lo que el expresidente de Sacyr asintió con un "Oír, ver y callar".

Ya el 11 de mayo Del Rivero le explicó que el entonces "número tres" de Ferraz y Dolset querían proponerle la posibilidad de "exponer" que se le apartó como fiscal del "caso Villarejo" a raíz de una "denuncia de Vox".

También que "ellos siguieron un expediente instructor" (en referencia a la investigación que le abrió la Fiscalía a Stampa) y que ahora ya hay una "sentencia rehabilitadora" que niega que hubiese cometido irregularidades durante etapa en la citada causa.

"Luego de la aplicación de la Justicia, es rehabilitarlo. Eso es la propuesta", le transmite en otros wasaps el empresario.

El fiscal madrileño no da crédito de que pudiesen pensar que aún tenía interés por volver a la Fiscalía Anticorrupción "que le abandonó".

"Sin (Miguel) Serrano", su antiguo compañero llevando el "caso Villarejo", y con "(Alejandro) Luzón", actual fiscal jefe de esta unidad especializada.

"Hay que ser ingenuo", le transmite Stampa al intermediario en otro wasap. "No te lo discuto en absoluto", apostillo Del Rivero.

La proposición que se le trasladó al fiscal por parte de Dolset y Cerdán para rehabilitarle es que el "caso Tándem" volviese a sus manos, bajo la premisa de que pondrían "a alguien que conozca el caso".

"Desde que se fue no ha habido avances, ninguna pieza nuevo", le dijeron a Del Rivero, que, a su vez, se lo trasladó a Stampa. "¿Piensan ponerme a mi en el caso? ¿Y eso es rehabilitarme?", apostilla este miembro del Ministerio Público.