Un yate marroquí escoltado por buques de guerra cerca de Ceuta...¿De quién podía ser?

Las costas de la ciudad de Ceuta han sido testigos de "una actividad marítima excepcional que desató una gran controversia tras el avistamiento de un yate de lujo con bandera marroquí rodeado de varios buques de guerra, en una escena que sugería una escolta real", informan medios marroquíes. Ninguna autoridad oficial española especificó si a bordo del yate se encontraba el rey Mohamed VI o algún miembro de la familia real.

Según testigos presenciales, los buques de guerra aparecieron en la bahía norte, cerca de Benzu, procedentes de las inmediaciones del monte El Hajo, antes de dirigirse a Belyounech, Marruecos. Las fuerzas de seguridad españolas documentaron la escena con fotos tomadas desde diversos puntos de tierra.

Este yate fue avistado previamente en aguas de Ceuta en julio del año pasado, cuando los medios de comunicación sugirieron que el rey Mohamed VI se encontraba a bordo. La zona también ha sido testigo de actividades similares que han llamado la atención en los últimos años, sobre todo en el verano de 2020, cuando el rey apareció en un vídeo a bordo de un yate saludando a los turistas. Esto se suma al incidente de 2014 que casi provocó una crisis diplomática después de que una patrulla de la Guardia Civil española se acercara al yate real, agregan.