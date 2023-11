Zapatero asegura que la amnistía representa la soberanía popular: "Todos los países democráticos la han usado"

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido durante su entrevista en "La Noche de 24 Horas" que el PSOE aprobará una amnistía para los dirigentes y demás implicados en el 'procés' "para que nunca vuelva a pasar y para volver a poder compartir la política, que es diálogo".

Según el ex mandatario socialista, la futura Ley de Amnistía representa como norma "la soberanía popular" y, en el plano político, "una decisión valiente de una democracia generosa". Ha dicho, en esta misma línea argumental, que todos los países democráticos del mundo "la han usado" en algún momento de su historia reciente.

Pese a que admitió que en los sucesos de octubre de 2017 se produjeron "ilegalidades", Zapatero señaló que detrás de ellos estuvieron "dos millones de personas" que, según él, acudieron al referéndum ilegal pensando "que podían" votar.

Asimismo, ha reiterado la que viene siendo en los últimos días su reclamación al PP: que dediquen un "gesto" a los socialistas por las concentraciones que desde hace doce días se suceden en el entorno de las distintas sedes del partido, con especial incidencia en la nacional de la madrileña calle de Ferraz.

También ha querido pedirle a Sánchez "que intente el diálogo con Feijóo una vez sea elegido presidente". "Yo lo intentaría las veces que hagan falta con el PP, creo que hay que hacer un gran esfuerzo de diálogo, creo en el diálogo y la palabra", afirmó.

En palabras del que en los últimos tiempos se ha convertido en fiel defensor de Pedro Sánchez, no es culpa del actual líder del PSOE "que el PP y Vox no tengan diputados para formar gobierno", al tiempo que ha opinado que "se exagera y descalifica a niveles máximos cuando cuesta aceptar que no puedes gobernar"

Lo importante, según Zapatero, es que no queda duda de la "independencia" del poder judicial y ha afirmado que la polémica Ley de Amnistía, a la que se oponen tanto el conjunto de las asociaciones de jueces como el Tribunal Supremo o el CGPJ, "en ningún momento" supondrá "un menoscabo a las tareas de los jueces y las fuerzas de seguridad del Estado".