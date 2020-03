Los videojuegos y esports colaboran para amenizar la cuarentena

Desde el comienzo del Estado de Alarma las alternativas de ocio han cambiado. La calle, los paseos o estar tomando algo en bares y restaurantes es cosa del pasado. El confinamiento nos está llevando a modificar todas esas opciones por rutinas domésticas distintas que mitiguen el aburrimiento de las cuatro paredes de tu hogar.

Si bien es cierto y desde sus comienzos, los videojuegos han supuesto esa alternativa al ocio del exterior pudiendo cambiar los juego tradicionales por estos digitales. Tal y como está el panorama actualmente, la gente se ha volcado a sus consolas y ordenadores para poder disfrutar de horas de diversión. Además la faceta online que lleva experimentándose algo más de la última década ha ayudado a conectar a la gente para que jueguen entre ellos y disfruten de un contexto social digital más diverso y competitivo.

En un brillo de esperanza, todas las plataformas han lanzado, o ya tenían en su colección, multitud de títulos gratuitos que posibilitan conectar a todo el mundo.

Sony es una de ellas y desde su comienzo la suscripción mensual/anual de PlayStation Plus ha garantizado dos juegos gratuitos al mes. Sí, es cierto que hay que pagar para acceder a ese contenido. Sin embargo juegos como Fortnite o Call of Duty Warzone son juegos descargables de forma gratuita y que no necesitan ningún tipo de pay to win para ser de los mejores. En el primero el contenido de pago se basa única y exclusivamente en el diseño de la skin del personaje para dar más colorido a los jugadores que se enfrenten entre ellos. En el caso del segundo ha llegado como una alternativa fuerte entre Fortnite y Apex Legends. El más que famoso shootter ha sido la referencia padre de los juegos de disparos y no podía no estar entre los battle royale. Su reciente aparición ha hecho que muchos jugadores amantes de la saga se lo hayan descargado de la tienda y estén pasando largas horas jugando online.

Por parte de Nintendo Mario Kart Tour y Fire Emblem Heroes amenizan a los jugadores más asiduos a los juegos de móvil. En el caso del primero las actualizaciones online para jugar con amigos era una de las más esperadas de los fans del karting. En telefonía móvil, además, los míticos de Supercell como Clash of Clans, Clash Royale o Brawl Stars siempre guardan un recoveco de nuestro corazón para sacarle tiempo y jugarlos.

Microsoft no se queda atrás y trae consigo Vigor y Life Is Strange. El primero al más puro estilo Fallout y el segundo más en consonancia a títulos donde la libre elección de respuesta dará unos resultados u otros, llevan al jugador a introducirse en unas historias donde los nervios y la decisión serán fundamentales para continuar.

En el caso de los PC el ya conocido League of Legends en todas sus modalidades es la vía de escape perfecta para mejorar junto a tu squad. Además las finales y playoffs de la SLO y la LEC llenarán de horas de entretenimiento a los fans de los esports y el MOBA.

Las ideas y alternativas no son la excusa para decir que se está aburrido por eso aquí hemos dejado varias por si te veías falto de ellas y puedas elegir entre todas ellas.