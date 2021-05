Vodafone Giants presenta su nueva imagen

Vodafone Giants se ha posicionado como uno de los referentes dentro de los esports en España. Gracias a su larga trayectoria, el club malagueño ha conquistado algunos de los campeonatos más importantes tanto en España como a nivel internacional, lo que le ha permitido crecer de forma exponencial y darse a conocer a todo el mundo.

Este club de esports cuenta actualmente con algunos de los patrocinadores y sponsors más importantes del sector y ha logrado expandirse traspasando las fronteras y contar con millones de aficionados procedentes de todas las partes del mundo.

Este mismo miércoles, el club ha presentado un rediseño total de la marca a través de una campaña en la que muestran cómo han cambiado los deportes electrónicos y cómo los jugadores profesionales y streamers han comenzado a ocupar los puestos que anteriormente estaban en propiedad de las estrellas del deporte o la cultura.

Este cambio de imagen de muestra principalmente en la imagen del club, que ahora cuenta con un logotipo nuevo, así como una tipografía que permite a la marca ser más global y conectar con más públicos.

El diseño de Alex Trochut es “futurista y expresivo”, adaptable a cada contexto y perfectamente reconocible. El ilustrador barcelonés, afincado en Nueva York y autor de campañas para Nike, The Rolling Stones, Katy Perry, BBC, Coca Cola, Pepsi, The Guardian, The New York Times y Revista Time, entre otras compañías, potencia los símbolos que observamos de tal forma que la lectura de los mismos llega en un segundo plano. Esto provoca que la marca penetre en el imaginario del espectador, logre ser identificable, e imagen y texto conformen una expresión unitaria.

En este sentido, Trochut comentaba en la presentación que: “Empezamos este viaje con la idea de mantener los valores del logo de Giants, que son la proximidad, el ser acogedor y no agresivo, pero al mismo tiempo conseguir cierta presencia, algo que los relacione con ser ‘El equipo de los campeones’, lo que ellos llaman ‘The International Winners Club’. Esperamos que esta marca conecte con todos los fans, a los que por supuesto el club de Giants quiere muchísimo. Estamos contentos muy contentos con el resultado”.

Esta nueva imagen de Giants llega con el objetivo de mostrarse como una marca más versátil que permita aplicarse a cualquier industria y no quedarse únicamente dentro de los deportes electrónicos. El club, desde hace mucho tiempo, ha querido expandirse dentro de otros sectores y asentarse como un estilo de vida con el que llegar cada día a más y más gente.

El club siempre ha recalcado la importancia de sus aficionados y con esta nueva imagen han querido potenciar este apartado a través del eslogan ‘The International Winner Club’.

El concepto de ganadores viene ligado tanto a la historia del club como al apoyo de los aficionados para que los jugadores hayan podido lograr todos sus hitos y haciendo hincapié en que los aficionados del club no se encuentran únicamente en España sino en distintos puntos del mundo.