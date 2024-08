Sentencia a un hombre por revisar el TikTok de su ex pareja

En un fallo sin precedentes, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Badajoz ha sentenciado a un hombre a cuatro meses de prisión por violar la orden de alejamiento al visitar el perfil de TikTok de su ex pareja. Este caso resalta la importancia de adaptar las leyes de protección a las víctimas de violencia de género a la era digital, donde el acoso y la intimidación pueden extenderse más allá del mundo físico.

El acusado había sido previamente condenado el 2 de mayo de 2024 por un delito de coacciones, lo que incluía una prohibición estricta de acercarse o comunicarse con la víctima por cualquier medio durante dos años. Sin embargo, el 15 de julio, el hombre accedió deliberadamente al perfil de TikTok de su ex pareja, sabiendo que la aplicación notifica automáticamente al usuario cuando alguien revisa su perfil. Este acto, aunque no implicó interacción directa como mensajes o "likes", fue considerado un intento de invasión del espacio personal de la víctima.

La importancia de proteger el espacio digital

La sentencia firme fue el resultado de un acuerdo entre las partes involucradas, donde la fiscalía inicialmente había solicitado una pena de seis meses de cárcel. Sin embargo, el acuerdo final redujo la condena a cuatro meses de prisión, además del pago de las costas procesales por parte del acusado. Este fallo resalta la importancia de considerar las acciones digitales como potenciales violaciones a las órdenes de alejamiento, reconociendo que el entorno virtual puede ser una herramienta de acoso.

Fernando Cumbres, abogado de la acusación particular, afirmó a, El Periódico de Extremadura, que "esta sentencia, pionera, abre el debate sobre la distancia ya no solo en el mundo real, sino en el digital". El hecho de que la víctima detectara la visita no autorizada y presentara una denuncia llevó a la apertura de diligencias urgentes de juicio rápido, subrayando cómo las redes sociales pueden ser explotadas para hostigar a las víctimas de manera indirecta.

La evolución de las Leyes en la era digital

Este caso es un reflejo de cómo la tecnología y las plataformas de redes sociales como TikTok, Instagram y WhatsApp han transformado las interacciones humanas, y cómo estas plataformas pueden ser usadas para violar órdenes de protección. La sentencia de Badajoz se alinea con otras decisiones judiciales en España, donde los tribunales han impuesto penas por violaciones digitales similares.

Por ejemplo, en Castellón, un hombre fue condenado a ocho meses de prisión por solicitar amistad a su expareja en TikTok, mientras que en Vigo, otro individuo recibió una pena de once meses por dar un "like" a una publicación de su excompañera. Estas sentencias dejan claro que acciones aparentemente inofensivas pueden ser consideradas violaciones de condena si se interpretan como intentos de intimidación o control.

¿Qué constituye un quebrantamiento de condena en la era digital?

Según el artículo, cualquier forma de comunicación no autorizada, ya sea directa o indirecta, se considera un delito de quebrantamiento de condena. Esto incluye no solo mensajes o llamadas, sino también gestos simbólicos como enviar flores o interactuar en redes sociales. La ley enfatiza que incluso acciones que puedan parecer inocuas, como mirar el perfil de una expareja, pueden ser vistas como intentos de mantener el control o el miedo sobre la víctima.

Los expertos legales advierten que el entorno digital es un campo fértil para nuevas formas de acoso y abuso, y que las medidas legales deben evolucionar para abordar estas realidades. La sentencia de Badajoz es un paso en la dirección correcta, estableciendo un precedente que puede influir en futuros casos y contribuir a un marco legal más robusto para proteger a las víctimas de violencia de género.

Consejos para evitar el acoso digital

Con el creciente uso de las redes sociales, es vital que las víctimas de violencia de género sean conscientes de cómo protegerse en el ámbito digital. Aquí algunos consejos prácticos:

Mantener perfiles privados: Limitar la visibilidad del perfil solo a amigos o seguidores de confianza puede reducir la posibilidad de ser monitoreado por individuos no deseados.

Limitar la visibilidad del perfil solo a amigos o seguidores de confianza puede reducir la posibilidad de ser monitoreado por individuos no deseados. Revisar configuraciones de privacidad: Asegúrate de que solo las personas autorizadas puedan ver tus publicaciones y actividad en redes sociales.

Asegúrate de que solo las personas autorizadas puedan ver tus publicaciones y actividad en redes sociales. Bloquear y reportar comportamientos sospechosos: Utiliza las herramientas proporcionadas por las plataformas para bloquear y denunciar a cualquier persona que infrinja tu seguridad.

Utiliza las herramientas proporcionadas por las plataformas para bloquear y denunciar a cualquier persona que infrinja tu seguridad. Documentar incidencias: Mantén un registro de cualquier interacción no deseada que pueda ser utilizada como evidencia en procedimientos legales.

La sentencia en Badajoz refleja un cambio necesario en cómo se abordan las órdenes de alejamiento en el contexto digital, reconociendo que el acoso y la intimidación pueden trascender el mundo físico. Con este fallo, se establece un precedente importante que puede guiar futuras decisiones judiciales y proporcionar una protección más efectiva a las víctimas de violencia de género en España.

El uso de las redes sociales para violar restricciones legales es un fenómeno emergente que requiere atención y acción tanto de las autoridades judiciales como de la sociedad en general. A medida que la tecnología sigue evolucionando, también deben hacerlo las leyes y las estrategias de protección para garantizar un entorno seguro y libre de acoso para todos.