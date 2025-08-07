Una niña fallece en Extremadura tras un brutal choque lateral; ocho personas resultan heridas

Un trágico accidente ocurrió esta mañana, jueves 7 de agosto, en el kilómetro 281 de la autovía A‑5, en sentido Madrid, a la altura de Villamesías, Cáceres. Una colisión lateral entre dos vehículos provocó que ambos salieran de la calzada, resultando en la muerte de una niña de solo 10 años y dejo a ocho personas lesionadas, algunas de ellas con lesiones graves.

Los servicios de emergencia se movilizaron rápidamente hacia el lugar del siniestro. La Guardia Civil, junto con efectivos sanitarios y un helicóptero medicalizado, atendieron a las víctimas y realizaron evacuaciones urgentes hacia distintos centros hospitalarios.

En cuanto al traslado hospitalario, cuatro personas fueron ingresadas en el Hospital de Don Benito‑Villanueva de la Serena. Allí se encuentra una menor con policontusiones, en la Unidad de Pediatría y con pronóstico estable; además, otras dos menores, una mujer y un hombre, están en observación en Urgencias con estado estable. El resto fueron llevadas al Hospital Universitario de Cáceres, donde una mujer permanece en la UCI, estable dentro de la gravedad. Un hombre y una menor se encuentran en observación con evolución favorable, y una menor ya ha sido dada de alta.

Un Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de Cáceres ha abierto diligencias para esclarecer las causas del choque. Entre los posibles factores bajo análisis se incluyen exceso de velocidad, distracción al volante o condiciones de la vía. Desde la Dirección General de Tráfico se insiste nuevamente en extremar la prudencia en la carretera, especialmente en épocas de fuerte circulación como las actuales