Moncho Moreno: “La gente busca un cabello sano, casual, engrosado”

Moncho Moreno, conocido como el estilista de los famosos, lleva casi cuarenta años al frente de sus salones, todo un maestro y virtuoso de la belleza. Su nombre está asociado a las últimas tendencias de peluquería y maquillaje. Es un profesional muy respetado por los profesionales de la moda, el cine, o la política, entre otros por su discreción a la hora de tratar a sus clientes y el virtuosismo de sus manos. Pero toda esta opulencia de rostros conocidos alrededor de él deja oculta a la persona que es en realidad y nos aleja del verdadero Moncho.

-¿Cómo ha pasado el confinamiento y el cierre de todo?

-El confinamiento lo he pasado como todo empresario yo creo; en parte asustado por la situación, y personalmente muy preocupado. He aprovechado estos meses de confinamiento para lanzar mi línea cosmética; he utilizado todo mi tiempo y todo mi esfuerzo para contactar con mis fábricas en Italia y Barcelona para elaborar un tema que ya estaba adelantado pero que faltaba tiempo para realizarlo. Sensación agridulce por estar encerrado, pero por otro lado agradecido por la salud y poder reinventarme y mejorar.

-¿Afrontas el 2021 con optimismo?

-Con muchísimo optimismo. Volver a abrir mi negocio, que esté lleno, lanzar la línea cosmética que tan bien está funcionando, me da pie a seguir con nuevos proyectos. Expandirnos internacionalmente es uno de ellos. El 2021 va a ser espectacular; del miedo se aprende y estoy muy reforzado.

-¿Qué cree que hemos aprendido de todo esto?

-Hemos aprendido a valorar lo que tenemos; el tiempo, a quienes nos rodean, la salud. Y sobre todo poder tener un trabajo y crecer con tu trabajo. En los momentos difíciles las personas se hacen grandes. El ser humano es capaz de reinventarse en los momentos difíciles.

-Cuando en un primer momento Pedro Sánchez decretó el confinamiento dijo que las peluquerías estarían abiertas pero luego cambió de opinión. ¿A usted le pareció, como a muchas personas, algo normal y necesario por ejemplo para personas mayores?

-A mí lo que más me sorprendió fue la cantidad de llamadas de peluqueros para preguntar si yo iba a abrir o no; como si yo hubiera tomado la decisión o como si yo supiese algo más. Luego la noticia se quedó sin mayor importancia.

-Hablemos de su profesión. ¿Cuáles son los mayores retos para el 2021?

Mis retos:

Acabar de hacer crecer mi línea cosmética.

Posicionar más mis negocios en Madrid y expandirme internacionalmente

-¿Qué tendencias vienen?

-Vienen muy variadas. Los cuidados ahora mismo son clave, y nosotros tenemos tratamientos exclusivos como el Olaplex, o el Clandestino. Técnicas de color muy variadas. Infinidad de técnicas para la mujer. El color se ha convertido en una estrella. Texturización de cabello. La gente busca un cabello sano, casual, engrosado... Tenemos gran demanda de mi corte de engrosamiento para sanear el cabello.

-¿Qué es lo que más valora en su trato con el clientes?

-Busco agradar; que la gente se sienta guapa, contenta, que esté disfrutando de una experiencia. Y en definitiva, que salgan satisfechas de mi salón. Que salgan emocionadas. Intento escuchar, entender a mis clientas y darles una solución a lo que buscan.

-¿Qué le pide a la vida?

-De momento le pido que me deje vivirla lo máximo posible. Que me la alargue lo máximo posible para poder disfrutarla. Disfrutar de tu trabajo, de tu familia, de tu salud... Me considero muy afortunado con la familia que tengo y poder dedicarme a lo que más me gusta.

-Una petición a quienes nos gobiernan

-Soy bastante apolítico. Les pido que haya más entendimiento. Que nos ayudemos entre todos. Consenso y entendimiento.