Prevención de cáncer de mama

Siempre hemos oído que la prevención es la base para mantener una buena salud, sin embargo cada vez estamos viendo cómo la genética marca nuestro destino de una forma inevitable y por eso es cada vez es más importante mantener hábitos que permitan no sumar más factores de riesgo de los que ya tenemos impresos en nuestro ADN.

Una de cada ocho de nosotras vamos a padecer un cáncer de mama, pero debemos saber que es uno de los cánceres con mayor supervivencia, tanto por el diagnóstico precoz que nos permiten las pruebas realizadas como por los tratamientos que tenemos para luchar contra esta enfermedad.

La prevención primaria pasa por llevar una serie de hábitos que nos permitan reducir el riesgo. Es cierto que en otros cánceres hay establecidos una serie de factores claros, sin embargo en el cáncer de mama si uno se sumerge en la búsqueda bibliográfica encuentra muchos artículos al respecto, pero su evidencia científica en cuanto a recurrencia y mortalidad es baja, en este sentido los médicos e investigadores tenemos una ardua tarea.

Vamos a intentar aclarar qué factores son los más relacionados con el cáncer de mama.

El consumo de carne roja y procesada parece que tiene efecto cancerígeno y se relaciona con todo tipo de cánceres en especial el colorectal, pero la mama no es una excepción. En la elaboración del procesado de la carne se forman diferentes productos químicos que son cancerígenos. ¿Significa esto que no puedo consumir carne? No, una dieta equilibrada es necesaria y además este tipo de alimentos nos proporcionan muchos micronutrientes y proteínas pero debemos racionar su ingesta y comerlas en pequeñas cantidades y sólo dos veces a la semana. Ocurre algo parecido con el consumo de azúcares sobre todo refinados, deben evitarse y solo consumirlos de forma puntual.

Por tanto, como resumen podemos decir que una dieta equilibrada donde el consumo de carne se limite a dos veces por semana y a expensas de carne blanca, un consumo aumentado de pescado, vegetales, frutas y legumbres, vamos nuestra gran DIETA MEDITERRÁNEA, nos proporcionará todos los nutrientes necesarios y disminuiremos la posibilidad de padecer un cáncer de mama.

Además, si seguimos esta dieta disminuiremos la posibilidad de estar obesos, y la obesidad se relaciona directamente con el cáncer, y como hemos visto en estos tiempos la obesidad es la gran pandemia del siglo XXI.

La práctica de ejercicio físico debe ser una norma general, no es necesario acudir a un gimnasio, es suficiente con caminar una hora al día. Es importante también saber qué la supervivencia del cáncer de mama ha aumentado como hemos dicho anteriormente por las pruebas realizadas de screening, y en este sentido debemos saber cuándo tenemos que empezar a realizarlas.

Hay que tener en cuenta que no es lo mismo una mujer con antecedentes familiares de cáncer de mama que una que no los tiene y también hay que saber qué tipo de antecedentes familiares ya que como la incidencia es tan alta hoy en día es raro no tener algún familiar que no haya padecido un cáncer de mama.

Por eso dividimos a las pacientes en tres grandes grupos, aquellas que no tienen ningún antecedente familiar, aquellas que tienen algún familiar pero no con una alta carga genética y aquellas que tienen familiares sobre todo hermanas y madres con cáncer de mama y además a edades tempranas.

Las primeras deben someterse a las pruebas de screening que marca cada comunidad autónoma, en Madrid a partir de los 50 años y bianual. Sin embargo, los otros grupos deberán ser individualizados para saber con qué frecuencia se realizan las pruebas e incluso en aquellas pacientes con carga genética alta deberán ser evaluadas y en algunos casos realizar test genéticos que permitan diagnosticar mutaciones.

La autoexploración mamaria sobre todo en pacientes con antecedentes familiares de cáncer de mama es muy importante, siempre hay que realizarla después de la finalización de la regla porque es donde la mama está en reposo y resulta más fácil.

Como conclusión quiero hacer una reflexión, muchas veces oigo a la gente de mi alrededor que las cosas pasan porque tienen que pasar y cuando alguien padece un cáncer oímos la típica frase de " se cuidaba, no fumaba, hacía deporte y mira lo que le ha pasado,” y a veces esto nos sirve de excusa para no dejar de fumar, no hacer deporte o comer todo lo que nos gusta, pero si somos un poco conscientes sabemos que hay cosas que están claramente relacionadas con diferentes enfermedades y aunque la genética no podemos cambiarla, lo que esté en nuestra mano sí, además llevar hábitos saludables nos hace tener una mejor calidad de vida, y de eso se trata de lo que lo vivamos lo vivamos bien.

La doctora Hortensia García Briz es ginecóloga en la Clínica Anthea de Madrid.

