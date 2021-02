“Para nosotros es imprescindible cuidar de la salud mental de los cuidadores”

Cada vez vivimos más años, eso es una realidad. El envejecimiento activo, los buenos hábitos alimenticios y el deporte, han hecho que podamos disfrutar de una vida cada vez más larga. Pero la idea es vivir muchos años y bien. Ya no sólo es importante un buen tratamiento médico enfocado a curar enfermedades, sino que cada vez más, la persona debe ser el centro de atención. En la mesa redonda de la Clausura del I Congreso 60ymucho+ “Crear futuro pensando en el sénior” que clausuró la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estuvo, como uno de los ponentes, Francisco Javier Pardo Moreno, CEO y Co-Fundador en Inno&Brain, empresa especializada en asistencia sanitaria individualizada en neurología y psicología. En dicha mesa se abordaron temas como las técnicas más innovadoras aplicadas en el tratamiento y prevención de distintas patologías, las ondas de choque como tratamiento para el Alzheimer, la prevención de enfermedades neurológicas derivadas de la falta de audición, el tratamiento reumatológico con células madre o la prevención del deterioro cognitivo con estimulación auditiva con audífonos.

-Inno&Brain es una empresa que nace con una clarísima vocación asistencial hacia dos campos: la neurología y la psicología. ¿Cómo se enfoca desde su empresa esos 2 aspectos?

-Efectivamente nuestra vocación es asistencial, pero no sólo eso, también queremos transformar el modelo asistencial, innovar en gestión sanitaria y en gestión del conocimiento. Intentamos aunar la excelencia técnica con la humanización. Y ésta es una afirmación conmutativa, si se me permite la expresión, en la que el orden de los factores no altera el producto.

-Uno de los campos de atención está especializado a la neurología, concretamente a la demencia senil y al Alzheimer. Se suele decir que ambos procesos de deterioro son el precio a pagar por vivir tantos años pero la ciencia no para de investigar y en el caso concreto del Alzheimer, cada día sabemos más sobre su origen. ¿Es optimista con respecto a una cura o quizás una prevención?

-Por definición soy optimista, pero creo que todavía estamos lejos de la cura. Cuando hablamos de que en Inno&Brain queremos transformar el modelo asistencial, nos referimos a que el abordaje de estas enfermedades no sólo es centrado en el paciente, también “tratamos " al cuidador y la familia.

-Ciertamente, la familia y los cuidadores son importantísimos en el cuidado de de las personas con este tipo de enfermedades que en muchos casos duran años. ¿Se atrevería a darles algún consejo que les ayudara a sobrellevar esta situación?

-Para nosotros es imprescindible cuidar de la salud mental de los cuidadores, y lo que hacemos es buscar la complicidad de la familia para que con la ayuda de todos, el cuidador pueda disfrutar de momentos de ocio y de relaciones sociales con amigos.

-¿Cómo está afectando la soledad y el aislamiento provocado por la pandemia en la aparición o en el empeoramiento de este tipo de enfermedades?

-Estamos comprobando un deterioro muy importante del lenguaje, y no deja de ser lógico. El lenguaje es una herramienta de relación social. Si hay restricción de movilidad, de relación, confinamiento, aislamiento dejamos de utilizar la “herramienta” y el desuso, la atrofia

-Un mareo, un despiste, olvidar cosas continuamente….con 46 años, ¿es un signo de alarma o simplemente se puede deber al estrés que vivimos? El “siempre” y el “nunca” no existen en Medicina, pero a esta edad, esos síntomas no suelen ser indicativos de neurodegeneración, esto no significa que no haya que consultar por ellos porque como bien dices pueden ser debidos al “estrés” y esto, hay que aprender a gestionarlo.

-En su ámbito de acción Inno&Brain también se preocupa por la calidad asistencial en el ámbito infanto-juvenil, ¿estamos asistiendo a una juventud más perdida que en otros momentos de la historia?

-No estoy de acuerdo en eso. Tenemos una juventud maravillosa que es hija de su tiempo y los que ya tenemos una edad tenemos la responsabilidad de hacer que ese tiempo sea distinto. Estos jóvenes han tenido una infancia sobrestimulada, hiperprotegida y sin límites. Ahora son adolescentes o veinteañeros sin cultura de esfuerzo, que viven en la inmediatez y con muy baja tolerancia a la frustración; pues bien, eduquémoslos, son nuestros hijos, se lo debemos. Enseñémosles que los docentes son una autoridad moral, que no pasa nada porque nos equivoquemos y tengamos que repetir algo, que no todo vale, que la paciencia y la reflexión son dos virtudes...

-Por lo que percibimos en esta entrevista, no sólo la ciencia y la tecnología nos permiten un mayor conocimiento sobre la prevención de las enfermedades y sus tratamientos, sino que, además, la atención al individuo como tal, se está convirtiendo algo muy importante en el desarrollo de una sanidad más humana. ¿Podemos decir que la medicina está evolucionando hacia la excelencia?

-Sin duda, ése es nuestro objetivo y en Inno&Brain forma parte de nuestro ADN. Queremos hacerlo muy bien, pero sobre todo, que nuestros pacientes y familiares sean tratados muy bien

-¿Cómo profesional de la medicina, qué le diría a nuestros gobernantes sobre la necesidad de aumentar la inversión en ciencia y en investigación?

-Que la inversión en ciencia y en investigación siempre tiene retorno; y especialmente en el campo de la Medicina tenemos que dimensionar la investigación social

-¿Qué importancia tiene para usted la intergeneración en una sociedad donde la población mayor de 50 años será, con diferencia, la que más va a crecer en los próximos años?

-El fenómeno que estamos viviendo en estos momentos es único, siempre la generación que ha estado por encima de nosotros ha sido la que nos ha enseñado. Sin embargo, ahora nos encontramos con una generación, la de nuestros jóvenes, que está mucho más formada en temas como el tecnológico y a los que en ese sentido, no podemos enseñar nada, sino todo lo contrario, son ellos los que nos dan lecciones a nosotros. Pero no podemos olvidar que la adaptabilidad y la experiencia, son valores que sólo se adquieren con los años y que debemos de poner en valor. Por tanto, la intergeneración es cada vez más necesaria, y potenciarla es nuestra responsabilidad.

-Por último: Dígame algo positivo de lo que espera de la sociedad para el futuro.

-De la sociedad sólo espero cosas maravillosas. Vivimos un momento histórico y tenemos la obligación de convertir una amenaza en una oportunidad. Hay que entender que el futuro de nuestra sociedad y de nuestro mundo tal como era antes de esta crisis sanitaria depende de nuestra responsabilidad individual. Si somos capaces de hacer comprender que si nos encontramos enfermos o sabemos que un contacto reciente nuestro ha sido positivo, no esperemos a que ningún profesional sanitario nos recomiende el aislamiento, hagámoslo nosotros voluntariamente y notifiquemos nuestra situación a Salud Pública.

Volviendo a la pregunta anterior, convirtamos a nuestra juventud en los héroes de esta situación. No es cuestión de criminalizarlos ni acusarlos, pero ellos son el colectivo en donde se dan el mayor número de asintomáticos contagiosos, pues ellos son los que nos tienen que salvar haciendo lo que he comentado antes. Y si se me permite una recomendación, yo haría test masivos recurrentes a esta población.