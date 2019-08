Cuidado íntimo y ecología, las tendencias del nuevo curso

Muchas personas afrontan la despedida de las vacaciones como una nueva etapa en la que intentar cumplir objetivos y hacer todo lo que se prometieron en algún momento. Apuntarse al gimnasio o empezar a practicar deporte y tratar de mantener una dieta equilibrada, son algunas de las metas más comunes del inicio del nuevo curso para dejar atrás los excesos del verano.

Sin embargo, este año la sociedad está poniendo el foco en nuevos propósitos. INTIMINA , analiza dos tendencias clave del próximo curso: atención al cuidado íntimo y la conciencia ecológica.

Más y mejor cuidado íntimo de las mujeres

Una buena salud íntima es fundamental para la salud presente y futura, por ello, es importante prestar atención a algunos aspectos como el suelo pélvico, uno de los músculos más olvidados y que, también, hay que entrenar.

¿Qué es el suelo pélvico? Según el II Estudio INTIMINA sobre la Salud Íntima de las Españolas”, realizado a una muestra representativa de 710 españolas en el mes de octubre de 2018 mediante el método CAWI (Computer Assisted WEB Interviewing)., 2 El suelo pélvico es un conjunto de músculos que intervienen en el control del esfínter anal y urinario; durante el embarazo, ayudan a soportar el peso extra del bebé, y durante el parto, a empujarlo por el canal vaginal. Además, un suelo pélvico fuerte y tonificado también permite que las relaciones sexuales sean más intensas.

Debido a sus innumerables beneficios, es importante realizar ejercicios para fortalecer esta musculatura. ¿Cómo? Practicando a menudo la rutina de Kegel para prevenir futuros problemas de salud. Estos ejercicios consisten en contraer los músculos del suelo pélvico hacia arriba y hacia adentro durante unos segundos para tonificar esta zona pélvica. Dedicándole 15 minutos, tres días a la semana, se podrán empezar a observar los beneficios.

Para ayudar a practicar estos ejercicios y conseguir los máximos resultados, existen ejercitadores como la Rutina de Kegel Laselle que cuenta con tres esferas de distintos pesos (28g, 38g y 48g) que proporcionan la cantidad justa de resistencia para mejorar la fuerza del suelo y asegurar que se está realizando la técnica correcta de levantar hacia arriba. Por otro lado, si lo tuyo es la tecnología 2.0, el KegelSmar t es la mejor opción. Se trata de un dispositivo innovador que cuenta con un programa guiado de ejercicios por vibración que indica cuándo se debe contraer y relajar los músculos. La rutina, de solo 5 minutos, es muy fácil de seguir y el dispositivo selecciona automáticamente el nivel, dependiendo de las condiciones fisiológicas de cada mujer.

Conciencia ecológica. Sostenibilidad para el cuerpo y entorno

España es el país europeo en el que más copas menstruales se usan. Si todavía no te has unido a esta revolución para los días de regla, estás a tiempo para pasarte a una opción más ecológica para tu cuerpo y medio ambiente.

Este innovador producto no absorbe, sino que recoge el flujo y tampoco provoca sensación de sequedad gracias a su textura ultrasuave. Es el caso de la Lily Cup , Lily Cup Compact y Lily Cup One (primera copa diseñada para adolescentes) que respetan el equilibrio íntimo, pues no contienen tóxicos ni ftalatos (grupo de compuestos químicos principalmente empleados como plastificadores). Son completamente higiénicas gracias a la silicona de grado médico bicompatible con las que están fabricadas, un material no poroso que previene el crecimiento bacteriano. Además, están diseñadas para una larga duración, sin sacrificar su valor ni rendimiento.

Recogen el flujo hasta 12 horas y se pueden llevar mientras se duerme. ¿Te imaginas todo lo que ahorrarías? Una media de 75% de ahorro de lo que se suele gastar en el cuidado del periodo.