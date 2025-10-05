¿Estás esperando una niña y no sabes cómo llamarla? Estos son los 20 nombres más originales

Elegir el nombre perfecto para una niña es uno de los momentos más especiales del embarazo. Cada año surgen nuevas tendencias, pero muchas familias buscan algo más que un nombre bonito: quieren una palabra con historia, energía y significado. Si estás en esa búsqueda, aquí te traemos 20 nombres originales para niñas que destacan por su sonido, su rareza y su simbolismo.

20 nombres de niña originales y con significado

1. Ayla

De origen turco, significa “luz de luna”. Es un nombre suave y luminoso, perfecto para quienes buscan algo breve y poético.

2. Deva

Procede del sánscrito y se traduce como “divina”. Tiene un toque espiritual que lo hace diferente y poderoso.

3. Yara

Nombre de raíz árabe y también tupi. Su significado varía entre “pequeña mariposa” y “señora”. Es exótico y elegante.

4. Aurora

De origen latino, quiere decir “amanecer”. Representa los nuevos comienzos y la esperanza.

5. Esme

Nombre francés que significa “amada” o “estimada”. Es delicado, romántico y muy popular en países anglosajones.

6. Olaya

Con raíces vascas y griegas, deriva de Eulalia, que significa “bien hablada”. Es original sin perder su aire clásico.

7. Eira

De origen escandinavo y galés, significa “nieve”. Evoca pureza y frescura, ideal para niñas nacidas en invierno.

8. Nahía

Nombre vasco que se traduce como “deseo”. Representa la fuerza de los sueños y las aspiraciones.

9. Naroa

También de origen vasco, significa “abundante”. Es armónico y poco escuchado fuera del País Vasco.

10. Tiare

Procedente del polinesio, su significado es “flor”, concretamente la gardenia de Tahití. Exótico, dulce y tropical.

11. Mafalda

De origen germánico, variante de Matilde, significa “la que trae la paz”. Además, evoca la inteligencia y rebeldía del personaje de Quino.

12. Libia

Nombre latino que alude a la antigua región africana. Evoca fuerza, historia y exotismo.

13. Ivette

Versión francesa del germánico Ivonne, que significa “arquera gloriosa”. Sofisticado y con encanto europeo.

14. Frida

De origen germánico, quiere decir “paz”. Asociado con la artista Frida Kahlo, transmite creatividad y personalidad.

15. Ofelia

Nombre griego que significa “ayuda”. Clásico y literario, recuerda a la sensibilidad del personaje de Shakespeare.

16. Aura

Del latín “soplo” o “brisa”. Breve, etéreo y muy actual, transmite calma y conexión con la naturaleza.

17. Katia

Versión rusa de Catalina, cuyo significado es “pura”. Tiene un sonido moderno y cosmopolita.

18. Cristel

Variante moderna de Cristina, se interpreta como “de pensamiento claro”. Combina elegancia y originalidad.

19. Amarilis

De raíz griega, quiere decir “la que brilla” o “resplandece”. Además, es el nombre de una flor de gran belleza.

20. Nélida

Nombre de origen incierto, posiblemente variante de Elena, con el sentido de “compasiva” o “tierna”. Suena clásico pero inusual.

Elegir un nombre con alma

Más allá de la moda, elegir un nombre es una forma de proyectar deseos y valores. Algunos padres prefieren opciones internacionales; otros, nombres que reflejen la naturaleza o la tradición familiar. Sea cual sea tu estilo, los nombres originales ofrecen la oportunidad de darle a tu hija una identidad única y significativa desde su primer día.