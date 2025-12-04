Expertos alertan a los padres: qué hacer si tu bebé presenta alergia a las mascotas

La convivencia entre un bebé y una mascota suele ser uno de los momentos más especiales en cualquier hogar. Sin embargo, cuando empiezan a aparecer estornudos, irritación o molestias respiratorias en el pequeño, la preocupación no tarda en surgir. Especialistas en salud y bienestar animal insisten en que lo prioritario es evitar que la alergia evolucione y proteger al menor, sin desatender el cuidado de la mascota.

Imke Marks, especialista en bienestar animal y fundadora de Mooiza, ha lanzado un mensaje claro a las familias que sospechan que su bebé puede ser alérgico al pelo o la caspa de los animales.

Según declaró a OKDIARIO, el primer paso imprescindible es acudir cuanto antes al pediatra o al alergólogo para confirmar la causa de los síntomas. La experta recalca que un diagnóstico temprano es esencial para prevenir complicaciones y definir el tratamiento adecuado.

Marks recomienda aplicar cambios en el hogar en cuanto se confirme la alergia. Entre las medidas más eficaces menciona:

Limpieza frecuente y exhaustiva del entorno.

Ventilación regular de las estancias.

Uso de aspiradores con filtros especiales.

Impedir que la mascota entre en el dormitorio del bebé.

Cepillar al animal con regularidad y mantener al día sus revisiones veterinarias.

La especialista reconoce que, en algunos casos, incluso aplicando todas las recomendaciones, la convivencia puede resultar difícil. En estas situaciones, señala que los padres deberían valorar alternativas responsables, como encontrar un nuevo hogar adecuado para la mascota, siempre priorizando la salud del niño y el bienestar del animal.

Síntomas, causas y tratamiento de la alergia a las mascotas

La Clínica Mayo detalla que las alergias a los animales suelen producirse por proteínas presentes en su caspa, saliva u orina. Estas partículas pueden permanecer en suspensión y adherirse fácilmente a muebles, ropa o tejidos, aumentando la exposición dentro del hogar.

Síntomas más frecuentes de alergia a las mascotas en bebés:

Estornudos continuos

Congestión o goteo nasal

Ojos rojos o irritados

Picor en la cara

Interrupciones del sueño

En niños con asma, la alergia puede intensificar los síntomas, causando dificultad para respirar, presión en el pecho o silbidos al exhalar. La Clínica Mayo recuerda que ninguna raza de perro o gato es totalmente hipoalergénica, aunque algunas desprenden menos pelo.

Tratamiento y cuándo acudir al médico

Los especialistas recomiendan minimizar el contacto con el animal o evitarlo cuando sea posible, además de seguir el tratamiento médico indicado. Si los síntomas persisten más de dos semanas, lo adecuado es consultar con un profesional. Y si la respiración del bebé empeora de forma repentina, se debe buscar atención urgente.

Con un diagnóstico temprano y medidas de higiene constantes, es posible proteger la salud del bebé sin renunciar necesariamente a convivir con una mascota. La prevención y el control del entorno pueden marcar la diferencia en la calidad de vida de toda la familia.