La natalidad en España alcanza mínimos históricos: la fertilidad femenina cae drásticamente a partir de los 30

La tasa de natalidad en España continúa en descenso y ha marcado un nuevo mínimo histórico. Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 se registraron 318.005 nacimientos, la cifra más baja desde que comenzó la serie estadística en 1941. Este número supone además una caída superior al 25 % en los últimos diez años, lo que evidencia un grave estancamiento demográfico.

Un informe del Instituto Bernabeu muestra un dato especialmente relevante: el 39,7 % de los bebés nacen de madres mayores de 35 años, edad considerada como el límite a partir del cual la fertilidad empieza a reducirse notablemente. Los especialistas llevan años alertando de que, a partir de esa franja, las posibilidades de concebir disminuyen de forma significativa.

La doctora Andrea Bernabeu, codirectora médica del instituto, explica que el retraso en la maternidad es “uno de los factores que más influyen en el desplome de la natalidad”. Según detalla, una mujer de 30 años tiene la mitad de probabilidades de quedarse embarazada que una de entre 20 y 24 años, y tras los 35 años las opciones caen aún más. Este retraso no solo complica lograr el embarazo, sino que incrementa el riesgo de abortos espontáneos y de complicaciones tanto para la madre como para el bebé.

Más madres de 40 que menores de 25

La evolución por edades revela un cambio importante en el perfil de la maternidad. Actualmente, los nacimientos de madres de 40 años o más representan el 10,4 %, frente al 9,8 % de mujeres menores de 25 años. En 2014 las madres de 40 solo suponían el 7,2 %, lo que muestra un crecimiento continuado durante la última década.

La edad del primer hijo aumenta desde 1980

El retraso del primer embarazo también queda reflejado en las comparativas históricas. En 1980 las mujeres tenían su primer bebé a los 25,6 años, mientras que hoy lo hacen a una media de 32,6 años (y 33,2 años si se analiza únicamente a las mujeres españolas).

Este retraso, advierte la doctora Bernabeu, puede dificultar la llegada de un segundo hijo, generando lo que se conoce como infertilidad secundaria. En muchos casos esto obliga a recurrir a tratamientos de reproducción asistida, incluso cuando el primer embarazo se logró de manera natural.

Crece la reproducción asistida ante la baja fertilidad

El informe señala que uno de cada seis niños en el mundo nace gracias a técnicas de reproducción asistida. Además, en mujeres mayores de 41 años, la mitad de los nacimientos se logra mediante donación de óvulos. La edad media de las pacientes que acuden al Instituto Bernabeu ha aumentado en las últimas cuatro décadas, situándose actualmente en 39,6 años.

La fertilidad masculina también está en declive

La crisis de natalidad no afecta únicamente a las mujeres. Diversos estudios internacionales confirman que la calidad y concentración del esperma masculino se han reducido en un 51 % a nivel mundial, un dato que agrava aún más el escenario demográfico.