Psiquiatras piden abordar el malestar general de los adolescentes para ayudarles a superar sus problemas

El psiquiatra y director médico de la Clínica Nuestra Señora de La Paz, el doctor Álvaro Pico Rada, ha señalado la necesidad de abordar el malestar general de los pacientes para ayudarles a superar sus problemas y mejorar su desarrollo, pero sin llegar a patologizar este tipo de sentimientos, una creciente tendencia que ya afecta en España al 20 por ciento de las personas de entre 10 y 19 años. Esta situación, agravada a raíz de la pandemia de Covid-19 y otros factores, también se debe a la gran exposición a la que se enfrentan los adolescentes como consecuencia de las redes sociales y que, al no tratarse de trastornos mentales clásicos, deben ser intervenidos desde una forma "más amplia" y desde distintos sectores, y no solo a través del psicólogo.

Las intervenciones a realizar deben centrarse en los colegios y en especial en la etapa adolescente, pues entre el 60 y el 70 por ciento de los trastornos mentales aparecen en estas edades, por lo que el doctor Pico Rada ha incidido que es donde se tiene que hacer "el mayor esfuerzo" para mejorar el pronóstico de su salud mental y evitar que derive en problemas más graves. "La transición de etapas entre adolescencia y adultez es fundamental, especialmente en atención primaria y salud mental", ha añadido el especialista durante un encuentro sobre el cuidado de la salud mental infantojuvenil organizado por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. En ese sentido, ha explicado que se debe brindar apoyo a los propios adolescentes, a los médicos, a los profesores --considera que la atención en los colegios es insuficiente-- y a las familias, especialmente a aquellas con un bajo poder adquisitivo, que pueden presentar más dificultades para hacer frente a las situaciones adversas, para lo que es necesario un "pacto social" y poner más recursos en los lugares donde más vulnerables son las personas. El psiquiatra ha subrayado que las autolesiones en adolescentes "se han disparado" y que algunos de ellos requieren de un ingreso, y que se trata de una conducta encaminada a "abordar el malestar a través de la autolesión", que puede llegar a evolucionar a otro nivel tanto "por error" como por un progreso de este malestar.

Del mismo modo, ha señalado la necesidad de adaptarse a los medios que usan los adolescentes para informarse, con las redes sociales e Internet, para proporcionarles información veraz sobre salud mental, todo ello a través de un lenguaje más próximo y realizar campañas específicas. Para afrontar esta problemática en las aulas ha nacido el proyecto Henka Sant Joan de Déu, cuya coordinadora de Centros Educativos, Ariadna Galtés, ha explicado que está dirigido a jóvenes en educación secundaria para trabajar con el alumnado, la comunidad educativa y sus familias, de forma que se mejore el "bienestar emocional" y se prevengan problemas de salud mental. Galtés ha destacado que este programa "facilita herramientas a alumnos y profesores para tratar temas que normalmente no se hablan en clase" y, como son los alumnos los que "mejor valoran esta experiencia", al verla como una oportunidad para "poner palabras a lo que les pasa" y "aprender a gestionarlo adecuadamente".

El psiquiatra del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y coordinador del Programa de Enlace de Salud Mental y Educación, el doctor Jorge Vidal de la Fuente, ha coincidido en apoyar a los adolescentes para que puedan afrontar sus problemas sin llegar a patologizar los las dificultades de gestionar emociones, de relacionarse, de intestabilidad emocional o de tolerancia a la frustración. Asimismo, ha apuntado a que existen factores que influyen como los cambios sociales, los cambios económicos y los de tipo laboral, y es que la ausencia de una red familiar sólida, relacionada con estos cambios, puede dar lugar a un riesgo de exclusión social y de problemas de salud mental. "Existe un factor denominador: la velocidad, la rapidez del cambio al que todos estamos sometidos y que, nos guste o no, todo apunta a que va a ser cada vez mayor. Esta velocidad genera dificultades de adaptación en las personas y en las familias, que estamos viendo que desembocan en problemas relacionados con nuestra salud mental", ha añadido.

LA TENDENCIA DE PATOLOGIZAR EL MALESTAR

Por su parte, la directora de Proyectos Educativos y Sociales de la Fundación FAD Juventud, Eulalia Alemany, ha señalado que desde la pandemia existe una "cierta tendencia" a patologizar el malestar cotidiano, especialmente de los adolescentes, pues viven en una época de "conflictos" y de cambios que hacen que sea "normal" sentir frustraciones. "No podemos transmitir a los adolescentes que todo es un problema de salud mental. Es cierto que es una época de conflicto y eso es lo normal, no podemos patologizarlo. Es una etapa para disfrutar en la que el adolescente descubre la independencia, la sexualidad... y lo que necesita es que le acompañemos y le enseñemos a superar los problemas, porque no vamos a poder evitar que los haya", ha recalcado. Alemany también ha lamentado que haya niños que "no saben lo que es un no" y que tampoco conocen los límites, lo que se debe a que en muchas ocasiones son los propios padres los que no saben gestionar su frustración.

En relación a ello, ha intervenido Miryam, madre de una adolescentes que con quince años sufrió una depresión grave con trastorno de la conducta alimentaria, quien ha resaltado la necesidad de transmitir un mensaje de esperanza y de compartir experiencias similares para hacer saber a otros padres que es "imprescindible" buscar ayuda. En la jornada también ha intervenido el director general de San Juan de Dios España, Juan José Afonso, quien ha recordado que la gestión emocional de los menores ha estado históricamente ligada a las familias, pero que los actuales cambios de la sociedad hace que sea necesario que se realice de otra forma, razón por la que la institución está cada vez dedicando cada vez más esfuerzos en esta cuestión.