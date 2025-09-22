El alcalde de Ourense, investigado por presunto desvío de fondos públicos a su televisión privada

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, compareció este lunes a primera hora en el Juzgado de Instrucción nº 1 de la ciudad para declarar como investigado en una causa que le atribuye un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos.

La denuncia, presentada por un exasesor del grupo de gobierno Democracia Ourensana, versaría sobre un supuesto desvío de fondos municipales hacia AuriaTV, una televisión privada vinculada directamente al alcalde.

Según recoge Europa Press, la denuncia señala que el Ayuntamiento financió la adquisición de material técnico (por un valor de casi 4.000 euros dentro de un pedido de 8.698 euros) que fue utilizado exclusivamente en actividades relacionadas con Auria TV. Además, se denuncia la contratación por parte del regidor de un empleado municipal como operador de cámara para la emisora, funciones que no corresponden a su cargo público y que habrían supuesto un gasto de alrededor de 179.000 euros en salarios y cotizaciones sociales desde abril de 2021 hasta diciembre de 2024.

El denunciante también critica que los contenidos institucionales del Ayuntamiento, como grabaciones de plenos y ruedas de prensa, no están accesibles en plataformas oficiales, sino que se transmiten únicamente a través de Auria TV. Este hecho, según la denuncia, vulnera principios esenciales como la transparencia, la imparcialidad y el acceso igualitario a la información pública, favoreciendo intereses privados y perjudicando el interés general.

Entre las medidas solicitadas, se incluye la suspensión de la centralización de la comunicación institucional en plataformas privadas durante la tramitación judicial y garantizar que no se sigan utilizando recursos municipales con fines privados.

A su llegada y salida del juzgado, el alcalde, acompañado de su abogado y la concejal de Dinamización y Política Social, Noa Rouco, evitó hacer declaraciones a los medios y respondió con un “iros a la mierda”.