Arde por completo un cobertizo en Toques (A Coruña) con dos vehículos y maquinaria agrícola en su interior

Un incendio calcinó completamente un cobertizo ubicado en el lugar de Fondevila, en el municipio coruñés de Toques, durante la madrugada, afectando a dos vehículos, maquinaria agrícola y diversos materiales almacenados. La alerta fue recibida en el 112 Galicia poco antes de las 04:00 horas de este jueves, cuando un vecino informó del incendio en el alpendre.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y bomberos de Arzúa, que lograron controlar el fuego cerca de las 05:00 horas, aunque la estructura quedó destruida en su totalidad. Afortunadamente, no se registraron daños personales.

Por otra parte, algunas horas antes, los servicios de emergencia tuvieron que atender a un hombre que sufrió quemaduras mientras trataba de apagar un incendio originado en una sartén en un piso de la calle Os Pelamios, en Santiago de Compostela.

El propio afectado alertó al 112 Galicia minutos antes de las 23:00 horas. Tras la valoración in situ, fue trasladado por el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para recibir atención médica.