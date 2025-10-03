Así son los drones que facilitan la vendimia en los terrenos más complicados de la Ribeira Sacra

El Grupo Elecnor ha llevado a cabo una prueba revolucionaria en la Ribeira Sacra, utilizando drones para transportar uva desde los bancales hasta la bodega. La operación, desarrollada en la Finca Míllara de Pantón, marcó un hito tecnológico en la viticultura tradicional.

La iniciativa empleó el DJI FlyCart 30, un dron capaz de trasladar 60 kilos de uva Mencía en tres vuelos cortos de apenas tres minutos cada uno, demostrando una capacidad técnica innovadora en el sector.

Antonio Lombardía, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribeira Sacra, destacó para la Cadena SER la importancia de experimentar con nuevas herramientas tecnológicas, reconociendo que la vendimia sigue siendo fundamentalmente manual, pero con potencial para la modernización.

Desafíos y potencial de la innovación

La prueba surge como respuesta a las dificultades inherentes de la región: bancales escarpados y acceso complicado, sumados a la creciente escasez de mano de obra especializada. Los drones se presentan como una solución complementaria que podría optimizar los procesos de recolección.

Los promotores del proyecto enfatizan que esta demostración constituye un primer paso experimental. Su objetivo es validar la seguridad, los costes y la operatividad de la tecnología en diferentes condiciones antes de una posible implementación más amplia.

La iniciativa no busca reemplazar el trabajo manual tradicional, sino complementarlo, ofreciendo una herramienta tecnológica que facilite las labores en zonas de difícil acceso. Los resultados preliminares generan optimismo sobre el futuro de la innovación tecnológica en la viticultura de la Ribeira Sacra.

El proyecto continuará en fase de pruebas, evaluando meticulosamente cada aspecto para determinar su utilidad real entre los viticultores. La tecnología de transporte con drones se encuentra en un estado incipiente pero con un desarrollo tremendamente acelerado, lo que promete transformar significativamente las prácticas agrícolas en un futuro próximo.