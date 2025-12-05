Condenados cinco menores por una agresión grupal a un joven en Vigo en 2024

El Juzgado de Menores número 1 de Pontevedra ha dictado sentencia contra los seis integrantes de un grupo de jóvenes implicados en la agresión sufrida por un menor en las inmediaciones del Centro Comercial A Laxe, en Vigo, en noviembre de 2024.

La resolución, de conformidad y a la que ha tenido acceso Europa Press, establece penas de entre 7 y 12 meses de libertad vigilada para cinco de ellos por un delito de lesiones, mientras que un sexto ha sido condenado a 11 meses de libertad vigilada por un delito de amenazas.

Según el fallo, los cinco jóvenes responsables de la agresión física deberán seguir un estricto plan de control y reeducación. Además de la libertad vigilada, se les impone la obligación de asistir a clase con “buen comportamiento” y de participar en programas orientados a la resolución de conflictos sin violencia, habilidades sociales, técnicas de autocontrol y gestión emocional. Durante el tiempo que duren las condenas, los seis menores tendrán también prohibido acercarse a menos de 200 metros de la víctima.

En el ámbito económico, todos los condenados por lesiones deberán indemnizar al joven agredido con 3.500 euros por los daños y perjuicios causados. A esto se suman otros 835 euros que deberán abonar al Servizo Galego de Saúde (Sergas) para cubrir los gastos médicos derivados de la asistencia sanitaria prestada. El menor condenado por amenazas queda exento de estas cuantías.

Hechos

La sentencia describe con detalle los hechos ocurridos aquella tarde de noviembre de 2024. El grupo se encontraba en las inmediaciones de A Laxe cuando detectó la presencia del joven con el que mantenían rencillas previas.

“Ahora corre, maricón, te voy a reventar”, le espetaron antes de comenzar a perseguirlo. El menor trató de huir, pero al caer su teléfono móvil al suelo regresó para recogerlo, momento que los agresores aprovecharon para rodearlo y golpearlo con patadas y puñetazos. Uno de ellos llegó incluso a lanzarle el propio teléfono a la cara. Como consecuencia del ataque, el chico sufrió heridas en la oreja, la mandíbula y las costillas.

La sentencia también recoge que el sexto menor condenado, integrante del mismo grupo, llevaba al menos desde marzo de 2024 —cuando cumplió 14 años— amenazando a la víctima cada vez que se cruzaban por la calle, diciéndole que lo iba “a matar” y “a reventar”.