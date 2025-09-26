Sucesos
Detenida una empleada del hogar en Pontevedra por robar joyas y objetos valorados en más de 300.000 euros
La Policía Nacional intervino tras la denuncia del hijo de la víctima
Una empleada del hogar fue detenida en Pontevedra acusada de robar joyas y objetos de valor que superan los 300.000 euros en el domicilio donde trabajaba. Entre los objetos sustraídos se encontraban pulseras, medallas, anillos, monedas, colgantes y bolsos de lujo.
La mujer, según recoge Europa Press, aprovechaba su acceso a las habitaciones para sustraer las piezas, que posteriormente vendía en establecimientos de compra y venta de oro en Pontevedra y Valladolid, donde llegó a vender hasta 19 joyas bajo la apariencia de ser su legítima propietaria.
La investigación comenzó tras la denuncia presentada por el hijo de la víctima, una mujer de avanzada edad y en situación vulnerable por enfermedad. Los agentes identificaron a la presunta autora, registraron su domicilio y recuperaron numerosas joyas y objetos, los cuales fueron devueltos a su dueña.
Además de las joyas, entre los efectos robados destacan dos libros, uno de ellos un facsímil, que fueron adquiridos hace años por casi 4.000 euros cada uno y cuyo valor se ha duplicado en la actualidad.
✕
Accede a tu cuenta para comentar