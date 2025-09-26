Detenida una empleada del hogar en Pontevedra por robar joyas y objetos valorados en más de 300.000 euros

Una empleada del hogar fue detenida en Pontevedra acusada de robar joyas y objetos de valor que superan los 300.000 euros en el domicilio donde trabajaba. Entre los objetos sustraídos se encontraban pulseras, medallas, anillos, monedas, colgantes y bolsos de lujo.

La mujer, según recoge Europa Press, aprovechaba su acceso a las habitaciones para sustraer las piezas, que posteriormente vendía en establecimientos de compra y venta de oro en Pontevedra y Valladolid, donde llegó a vender hasta 19 joyas bajo la apariencia de ser su legítima propietaria.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por el hijo de la víctima, una mujer de avanzada edad y en situación vulnerable por enfermedad. Los agentes identificaron a la presunta autora, registraron su domicilio y recuperaron numerosas joyas y objetos, los cuales fueron devueltos a su dueña.

Además de las joyas, entre los efectos robados destacan dos libros, uno de ellos un facsímil, que fueron adquiridos hace años por casi 4.000 euros cada uno y cuyo valor se ha duplicado en la actualidad.