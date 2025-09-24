Detenido en Carballo un hombre acusado de asaltar y agredir a un septuagenario en su domicilio

Un hombre de 53 años ha sido detenido en Carballo (A Coruña) como presunto autor de un violento asalto en una vivienda de la parroquia de Sofán, en el que resultó víctima un vecino de 75 años.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de mayo, cuando el septuagenario abrió la puerta de su domicilio y fue sorprendido por cuatro varones, uno de ellos armado con una pistola. Según informa Europa Press, la víctima fue reducida e inmovilizada con bridas, maniatada y amordazada con cinta adhesiva. Permaneció así cerca de una hora, bajo vigilancia de uno de los asaltantes, mientras los otros tres registraban la vivienda.

Los ladrones se apoderaron de dinero en efectivo, joyas y el teléfono móvil del propietario, antes de abandonar la casa. Una vez solos, el hombre consiguió zafarse de las ataduras y pedir auxilio a un familiar que vivía en las proximidades.

La investigación, a cargo del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de A Coruña, permitió identificar el vehículo utilizado en el atraco, lo que condujo a la detención de uno de los presuntos autores. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº1 de Carballo, que decretó su ingreso en prisión preventiva.

La operación policial continúa en marcha para dar con el paradero de los otros tres implicados en el robo con violencia.