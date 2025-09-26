Detenido en Vigo un hombre por agredir a su compañero sentimental en plena calle

La Policía Local de Vigo detuvo en la noche del pasado 22 de septiembre a un hombre de 39 años acusado de un presunto delito de violencia de género tras una agresión a su pareja masculina. El episodio se produjo a las 20.53 horas, cuando una llamada alertó a la Sala de Comunicaciones del 092 de una disputa en la calle Manuel Álvarez.

Una patrulla se desplazó de inmediato al lugar y localizó a los implicados en la confluencia con la Subida ó Sello. Uno de ellos presentaba una camisa blanca ensangrentada, heridas en la boca y la nariz, además de una brecha en la frente. El otro, en cambio, no mostraba lesiones visibles.

Los agentes ofrecieron asistencia sanitaria al herido, que se negó a recibirla. El hombre explicó que ambos eran pareja y que lo ocurrido había sido consecuencia de un “desencuentro”, añadiendo que no deseaba presentar denuncia alguna.

Pese a ello, la versión del testigo que alertó a la Policía resultó decisiva. El ciudadano relató haber visto cómo la víctima estaba en el suelo mientras su pareja le golpeaba con violencia.

Con esta declaración y ante las evidencias, los agentes procedieron a la detención del presunto agresor, de 39 años, por un delito de violencia de género.

El caso ha quedado en manos de la autoridad judicial, que deberá determinar las medidas a adoptar.