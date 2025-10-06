La DGT intensifica los controles por distracciones al volante en Galicia

La Dirección General de Tráfico (DGT) inicia este lunes una campaña especial de control y vigilancia de las distracciones al volante, que se extenderá hasta el próximo 12 de octubre en toda Galicia. La iniciativa, coordinada por las Jefaturas Provinciales de Tráfico, contará con la participación de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de las policías locales de los distintos ayuntamientos.

El operativo se reforzará especialmente en las carreteras convencionales y en los tramos considerados de mayor peligrosidad. Además, los paneles de señalización variable y las pantallas alfanuméricas de los vehículos de la Guardia Civil advertirán a los conductores sobre la presencia de controles en las inmediaciones.

El objetivo principal de la campaña es concienciar sobre el riesgo que suponen las distracciones al volante, que desde 2017 se mantienen como la primera causa concurrente en los siniestros de tráfico con víctimas mortales.

Más de 8.000 denuncias por distracciones en 2024

Según los datos de la DGT, las distracciones estuvieron presentes en el 22% de los accidentes mortales registrados el pasado año en Galicia. La mayoría de los casos se vinculan al uso de teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos, aunque también influyen factores como la fatiga o la utilización de auriculares.

Durante 2024, se tramitaron 8.153 denuncias en Galicia por distracciones al volante relacionadas con el uso del móvil o de otros aparatos, lo que representa un incremento del 4,5% respecto al año anterior.

En la campaña del pasado año, desarrollada entre el 7 y el 13 de octubre, los agentes controlaron más de 51.000 vehículos en las carreteras gallegas y formularon 1.327 denuncias, de las cuales más de 500 correspondieron a conductores que fueron sorprendidos utilizando el teléfono móvil mientras conducían.

Con esta nueva operación, Tráfico busca reforzar la vigilancia y la educación vial para reducir una conducta que, según recuerda la DGT, multiplica por cuatro el riesgo de accidente y puede ser tan peligrosa como la conducción bajo los efectos del alcohol.