Dos detenidos en Lugo tras una pelea en la que uno mostró una pistola de aire comprimido

La Policía Local de Lugo detuvo el pasado domingo a dos personas implicadas en una pelea en la zona de la Marina Española, durante la cual uno de ellos mostró una pistola de aire comprimido ante los agentes.

Varios patrullas acudieron al lugar alertadas por un grupo de cinco agresores que intentaban atacar a otra persona. Los policías separaron a los implicados y lograron disolver la confrontación.

Según informa Europa Press, durante la intervención, los agentes inmovilizaron a uno de los participantes, que empuñaba un vidrio con intención de usarlo como arma. Mientras tanto, otro implicado intentó huir, pero fue interceptado a pocos metros y en ese momento exhibió el arma que resultó ser de aire comprimido.

Tras desarmarlo, ambos fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales, donde se instruyen diligencias para su traslado al juzgado de guardia.