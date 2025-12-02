EthiFinance otorga a Ence la calificación de “Excelente” por su desempeño en sostenibilidad

Ence – Energía y Celulosa ha sido calificada con el nivel de “Excelente” por la agencia EthiFinance en la última evaluación de sus criterios ESG, una distinción que reconoce el alto grado de madurez de la compañía en materia de sostenibilidad y su desempeño en gobernanza, gestión ambiental y responsabilidad social. La puntuación final, 8,4 sobre 10, sitúa a Ence en una posición relevante dentro del conjunto de más de 2.400 empresas europeas evaluadas anualmente por esta agencia especializada.

Según el Solicited Sustainability Rating, EthiFinance considera que Ence demuestra un cumplimiento sobresaliente en los cuatro pilares analizados: gobernanza, medioambiente, social interno y social externo. Este resultado, subraya la agencia, ofrece a inversores y grupos de interés una visión objetiva, comparada y basada en un enfoque de doble materialidad sobre la evolución de la compañía en sostenibilidad.

En el ámbito de la gobernanza corporativa, EthiFinance destaca la existencia de una estructura de supervisión sólida, acompañada de políticas definidas y un marco de gestión de riesgos plenamente integrado en la estrategia empresarial. La agencia constata que Ence mantiene procesos formales, transparentes y alineados con las mejores prácticas del sector, reforzando así la confianza de accionistas y grupos de interés.

Avances en descarbonización

Uno de los elementos más valorados por EthiFinance es la estrategia ambiental de Ence. La compañía sobresale por su plan de descarbonización, respaldado por certificaciones de sistemas de gestión ambiental y por un notable progreso en materia de circularidad, uno de los ejes clave de la transición hacia modelos productivos sostenibles.

La agencia recuerda que Ence combina su actividad industrial tradicional –la producción de celulosa de eucalipto– con la generación de energía renovable a partir de biomasa agrícola, ganadera y forestal, un modelo que contribuye a la reducción de emisiones y al aprovechamiento eficiente de recursos.

Seguridad laboral

En el bloque social interno, la evaluación subraya el firme compromiso de Ence con la seguridad y el bienestar del equipo humano, así como la existencia de un enfoque estructurado para el desarrollo de competencias profesionales. EthiFinance reconoce una cultura corporativa orientada a la prevención de riesgos, la formación continua y el impulso del talento interno.

La agencia también valora positivamente las políticas y procedimientos aplicados a lo largo de toda la cadena de valor, especialmente los mecanismos de diligencia debida que garantizan prácticas responsables y sostenibles. En el ámbito social externo, Ence destaca por su relación fluida y estable con las comunidades en las que opera, una dimensión clave para la gestión de impactos y la generación de valor compartido.

Papel creciente en la sostenibilidad industrial

EthiFinance concluye que los avances alcanzados refuerzan el papel de Ence como actor clave en la sostenibilidad industrial en España, combinando una producción responsable con el impulso a las energías renovables y a modelos de gestión forestal que priorizan la responsabilidad ambiental.

Con esta calificación, Ence consolida su posición entre las compañías españolas con mejor desempeño ESG, en un contexto de creciente exigencia regulatoria y de mayor atención por parte de inversores y consumidores a los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno.