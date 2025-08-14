La facturación de la industria gallega crece un 0,5% en junio, por debajo de la media nacional

La facturación de la industria en Galicia registró en junio un ligero incremento del 0,5% respecto al mismo mes de 2024, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este avance se situó casi tres puntos por debajo de la media nacional, que alcanzó un crecimiento del 3,4%.

Según recoge Europa Press, el sector industrial gallego experimentó una caída mensual del 3,2% en su cifra de negocio respecto a mayo, en contraste con la subida del 0,2% registrada en el conjunto del país.

En el acumulado del año, las empresas industriales de la comunidad presentan un balance más positivo, con un 2,7% más de facturación que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

A nivel nacional, el crecimiento en lo que va de 2025 se limita al 0,2%.