Galicia lidera el ranking de Senderos Azules con un récord de 54 rutas galardonadas

Galicia se mantiene un año más como líder nacional en el programa de Senderos Azules, con un total de 54 rutas galardonadas en 2025, cifra que supone un récord para la comunidad y reafirma su liderazgo en el ámbito de la sostenibilidad y el turismo natural. Esta distinción, promovida por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), reconoce la conservación y puesta en valor de caminos y senderos, transformándolos en recursos que fomentan la interpretación y educación ambiental, así como actividades recreativas y turísticas sostenibles.

Los datos fueron revelados el pasado viernes en Ourense, en una rueda de prensa encabezada por Marisol Díaz, directora general de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia, y José Palacios, presidente de Adeac, quienes estuvieron acompañados por el delegado territorial de la Xunta en la provincia, Manuel Pardo. Galicia sigue destacándose, al concentrar el 35,1% de las 154 rutas galardonadas en todo el país, con 388,66 kilómetros de senderos reconocidos.

Este año, Galicia suma siete nuevos senderos que se incorporan al selecto grupo de rutas premiadas. Entre los nuevos caminos destacan la senda del Mar de San Hadrián en Malpica de Bergantiños, la senda de As Marismas do Baxoi en Miño, o el sendero del río Rubio en Meaño, entre otros. De los 28 municipios gallegos que cuentan con rutas galardonadas, Sanxenxo lidera con ocho senderos, convirtiéndose en el municipio con más rutas reconocidas de toda España. Vigo, Oleiros y Marín también se destacan con varias rutas premiadas, mientras que la provincia de Ourense celebra por segundo año consecutivo el reconocimiento a la ruta da Aceveda, en el Parque Natural do Invernadoiro.

El galardón Sendero Azul no solo destaca por su número, sino por la diversidad de las rutas premiadas, que abarcan desde senderos fluviales y costeros hasta caminos que permiten descubrir la rica biodiversidad y el patrimonio cultural de la región. La directora Marisol Díaz resaltó la importancia de estos senderos para atraer turismo sostenible, al mismo tiempo que se promueve el disfrute y conocimiento del medio natural gallego. “Este reconocimiento tiene un gran valor, no solo como un atractivo turístico, sino como un instrumento para la sensibilización ambiental”, señaló Díaz.

En el contexto nacional, el programa Sendero Azul celebró en 2025 la incorporación de 30 nuevas rutas, alcanzando un total de 1.000 kilómetros de sendas galardonadas. Aunque el acto oficial de entrega de las banderas se celebrará en Murcia el próximo 26 de marzo, la presentación de los galardonados se realizó en Ourense, durante el Congreso Internacional de Turismo Deportivo.

Este programa, que comenzó en 2011, ha demostrado ser un catalizador para el desarrollo de infraestructuras sostenibles que no solo mejoran el acceso a la naturaleza, sino que también contribuyen a la preservación del entorno. La iniciativa busca fomentar la conectividad ecológica, la restauración ambiental y el fortalecimiento de la coordinación entre las administraciones públicas, todo ello con el objetivo de hacer más accesible y responsable el disfrute de los espacios naturales.