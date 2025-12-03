Galicia pide coordinación estatal urgente por la peste porcina y amplía las batidas de jabalí

La Xunta exigió este miércoles al Gobierno central la convocatoria urgente de una Conferencia Sectorial específica para coordinar a nivel estatal todas las actuaciones frente a la Peste Porcina Africana (PPA).

La petición, dirigida a los ministerios de Agricultura y de Transición Ecológica, busca que las medidas aplicadas en el conjunto del país sean homogéneas y coherentes, dada la gravedad de una enfermedad que afecta al principal sector ganadero de Galicia.

Las conselleiras do Medio Rural y de Medio Ambiente, María José Gómez y Ángeles Vázquez, trasladaron esta demanda tras reunirse en Santiago con las organizaciones agrarias. Ambas apelaron a la implicación del sector y pidieron reforzar la bioseguridad en las explotaciones, en los vehículos de transporte y en las granjas de autoconsumo, para reducir cualquier vía de entrada del virus.

Gómez insistió en la necesidad de que España defienda la regionalización en las exportaciones de porcino, tal como se negoció con China, de forma que un foco localizado —como el actual en Cataluña— no bloquee la comercialización del resto del territorio. Según recordó, Galicia está preparada con un plan específico de actuación y cuenta con un programa de vigilancia activo desde hace más de 15 años, reforzado ante la situación actual.

Más batidas de jabalí en A Limia, O Deza, Terra Chá y Betanzos

La titular de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, explicó que la Xunta ampliará las batidas de jabalí en las comarcas de A Limia, O Deza, Terra Chá y Betanzos, las zonas con mayor concentración de explotaciones porcinas. Se trata de una medida preventiva ante la posibilidad de que ejemplares infectados procedentes de otras zonas pudieran actuar como vector del virus.

Vázquez recordó que Galicia mantiene la emergencia cinegética en el 80% del territorio, lo que permite cazar jabalíes todos los días de octubre a febrero y sin límite de capturas. En los últimos cinco años se abatieron cerca de 92.000 ejemplares, y este año se están batiendo récords. La Xunta también ha implantado métodos adicionales como jaulas en áreas urbanas, con 238 capturas hasta la fecha.

Caída de precios y bloqueo de exportaciones

Las organizaciones agrarias alertaron de la caída de precios en origen que ya están sufriendo los productores por las restricciones de algunos mercados, como Japón y México, que han frenado importaciones de carne española. Aunque Galicia se centra en ventas dentro de la Península, la situación en otras comunidades afecta al conjunto del sector.

Unións Agrarias advirtió además del “problema biológico” derivado de la bajada de licencias de caza —de 100.000 a 30.000, según sus datos—, lo que ha favorecido el crecimiento de una población de jabalí que estiman en más de 100.000 ejemplares. El colectivo pide un plan nacional de reducción del jabalí y medidas más contundentes para evitar daños en cultivos y accidentes de tráfico.

En este marco, María José Gómez reclamó también que el Gobierno revise al alza los precios de las indemnizaciones por sacrificio obligatorio, que llevan sin actualizarse desde 1986, y pidió más controles de desinfección de vehículos. Unións Agrarias reclamó además la actuación de la AICA para evitar que intermediarios aprovechen la situación para obtener mayor margen comercial.

Vázquez, por su parte, pidió “sensatez”, rechazó “bulos” y defendió que en Galicia “no quedan zonas sin jabalí”, como aseguran algunos colectivos ecologistas.