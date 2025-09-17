Galicia supera los 7.700 nacimientos en lo que va de 2025

El número de nacimientos en Galicia durante los siete primeros meses de 2025 se situó en 7.766 bebés, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra apenas presenta variación respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 7.768 nacimientos.

En el mes de julio, se registraron 1.172 alumbramientos, cuando nacieron 589 niñas y 583 niños, lo que supone una caída mínima del 0,03% respecto al mismo mes del año pasado.

Evolución por provincias

A Coruña lidera los nacimientos con 496 en julio y un acumulado de 3.411 en lo que va de año.

y un acumulado de en lo que va de año. Pontevedra registró 412 en julio , sumando 2.658 nacimientos hasta finales de ese mes.

, sumando hasta finales de ese mes. Lugo alcanzó 137 en julio y 925 acumulados en el periodo enero-julio.

y en el periodo enero-julio. Ourense contabilizó 127 nacimientos en julio y un total de 771 en el año.

Defunciones en aumento

El INE hizo públicos también los datos de defunciones hasta finales de agosto. Durante los últimos días de agosto, fallecieron en Galicia 523 personas (263 hombres y 260 mujeres).

En el acumulado de los ocho primeros meses de 2025, la cifra total de fallecimientos asciende a 22.370 personas, lo que supone un 0,27% más que en el mismo periodo del año anterior.

Por provincias, los datos muestran: