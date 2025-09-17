La Guardia Civil desarticula una red de ‘phishing’ que estafó más de 4.000 euros a una mujer en Carballo

La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal especializada en ciberestafas mediante la técnica del ‘phishing’, tras investigar a siete personas e identificar a otras cuatro como testigos. La operación se inició después de que una mujer denunciase en el Puesto de Carballo (A Coruña) una serie de cargos fraudulentos efectuados con su tarjeta bancaria.

La víctima, que se encontraba de vacaciones, recibió decenas de notificaciones de operaciones no autorizadas. En total se realizaron 59 cargos, que ascendieron a más de 4.100 euros.

Según recoge Europa Press, los agentes del Equipo @Coruña rastrearon digitalmente el fraude y comprobaron que los estafadores habían instalado en el teléfono móvil de la denunciante un malware que permitió robar los datos de su tarjeta.

Esa información fue después vendida en canales privados de mensajería, donde acabó en manos de compradores que la utilizaron para crear cuentas falsas en tiendas online, con las que adquirieron productos y pagaron servicios cargando los importes a la afectada.

La investigación, desarrollada de forma conjunta con las unidades de Policía Judicial de Almería, Barcelona, Guadalajara, Castellón, Valencia y Zaragoza, permitió esclarecer parte de la estafa y recuperar parte del dinero sustraído.

Aunque la operación ha permitido identificar a varios implicados, la investigación continúa abierta con el objetivo de localizar a todos los responsables de los cargos fraudulentos.