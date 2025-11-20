La Guardia Civil investiga la muerte de una enfermera y su madre en La Coruña

La Guardia Civil ha iniciado una investigación tras el hallazgo en la pasada jornada del cuerpo sin vida de una mujer de mediana edad en Abegondo (La Coruña). Las causas de su fallecimiento están pendientes de ser clarificadas por la autopsia.

Fue localizada en su domicilio de A Peneda, después de que sus compañeros de trabajo -era enfermera en Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac)- llevasen varios días sin tener noticias suyas.

Convivía con su madre, que también fue hallada inconsciente y trasladada a un centro hospitalario.

Fuentes consultadas por Europa Press han ratificado que la madre de la mujer encontrada muerta también ha fallecido.

La voz de alarma se recibió poco antes de las 17.00 horas de este jueves, cuando un particular dio el aviso de que, pese a que en la casa habitaban dos personas, nadie abría la puerta.

El 112 Galicia, según ha informado a Europa Press, movilizó al 061, a efectivos de los bomberos de Betanzos y de Protección Civil, y a la Guardia Civil.