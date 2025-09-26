Herido un ciclista tras ser atropellado por un autobús escolar en Ribeira

Un ciclista resultó herido después de ser atropellado por un autobús escolar en el kilómetro 37 de la carretera AC-305, en el término municipal de Ribeira (A Coruña).

El suceso tuvo lugar a primera hora de la mañana, cuando el 112 Galicia recibió el aviso pasadas las 08:50 horas a través de Urgencias Sanitarias de Galicia-061.

Desde el primer momento se comprobó que el ciclista necesitabaasistencia sanitaria urgente, por lo que se activó un operativo de emergencia en el que participaron el personal sanitario, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y los servicios de mantenimiento de la vía.

El equipo de urgencias desplazó un helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela para atender al herido, que fue posteriormente trasladado al centro hospitalario de referencia. Mientras tanto, los niños y niñas que viajaban en el autobús escolar fueron llevados a su colegio sin incidencias.