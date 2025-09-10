Un hombre se enfrenta a más de 4 años de cárcel por masturbarse delante de una menor en una calle de Vigo y tocarla

La Justicia viguesa ha iniciado este miércoles el juicio contra un hombre acusado de delitos de exhibicionismo y agresión sexual cometidos contra una menor de edad en la ciudad. Según la acusación, el procesado se masturbó en varias ocasiones en la calle delante de la menor y llegó a tocarle una nalga.

El juicio, celebrado en el Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo, tuvo lugar a puerta cerrada dada la condición de víctima menor de edad.

La Fiscalía sostiene que al acusado se le debe imponer una pena de un año de prisión por delito continuado de exhibicionismo (o alternativamente un año y 11 meses si se considera delito de coacciones), además de tres años de prohibición de acercarse a la víctima en cualquiera de los escenarios habituales.

Asimismo, por el delito de agresión sexual, el Ministerio Público reclama dos años y medio de cárcel, libertad vigilada durante cuatro años, inhabilitación para trabajos con menores durante siete años y una orden de alejamiento de cinco años respecto a la joven.

Pena económica

En concepto de responsabilidad civil, y de ser condenado, el acusado, que ya cuenta con precedentes por hechos similares, deberá indemnizar a la víctima con 2.000 euros por los daños morales causados.