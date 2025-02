Juicio en Lugo: 15 meses de cárcel por llamar “panchito” y “gay” a un camarero

La Audiencia Provincial de Lugo acogerá mañana, martes, un juicio en el que el acusado se enfrenta a una petición de hasta 15 meses de cárcel por la supuesta comisión de un delito de odio y otro leve de amenazas, tras haber insultado y menospreciado a un camarero de nacionalidad brasileña en una cafetería de la ciudad.

En este marco, y tal y como recoge el escrito de acusación, el procesado empleó expresiones racistas y homófobas contra el trabajador, humillándolo públicamente delante de los clientes del local.

Los hechos tuvieron lugar la noche del 5 de noviembre de 2023, en un establecimiento situado en la Rúa Camiño Real, en la zona norte de Lugo. El camarero se encontraba trabajando con unos guantes puestos cuando el acusado pidió una caña. Al recibir la bebida, el hombre rechazó tomarla argumentando que no quería una caña servida con guantes, y amenazó con llamar al jefe para que lo despidiera.

Cuando el trabajador respondió que no tenía obligación de consumir la bebida si no quería, el acusado comenzó a increparlo. “No vales para nada” o “sois todos panchitos, estáis comiendo de mi sueldo”.

Asimismo, y por servir la caña con guantes el acusado también le dijo al camarero que parecía “gay”, a lo que añadiría después: “La caña que me pusiste me va a dar sida y va a hacer que me vuelva gay”.

Veinte minutos llorando

Según Fiscalía, el acusado profirió estos insultos delante de los clientes, lo que generó una “situación de humillación” para la víctima, que quedó afectada y estuvo veinte minutos llorando tras el incidente.

El ministerio público sostiene que el acusado incurrió en un delito de odio, basado en el menosprecio por la nacionalidad y orientación sexual del camarero, así como en un delito leve de amenazas.

Por todo ello, solicita una pena de 15 meses de prisión, una multa de hasta 5.760 euros, la inhabilitación para ejercer actividades docentes, deportivas o de tiempo libre durante seis años, y una indemnización de 1.000 euros para la víctima por los daños morales sufridos.