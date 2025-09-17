Juzgan a un hombre en Vigo acusado de estafar 1.200 euros de fianza de un piso que nunca llegó a alquilar

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, celebra este miércoles el juicio contra un hombre acusado de un delito de estafa tras simular el alquiler de un piso en la ciudad y cobrar a la víctima una fianza y una reserva por un valor total de 1.200 euros.

La Fiscalía solicita para el acusado hasta tres años de prisión, además de la devolución del dinero como responsabilidad civil.

Según informa Europa Press, los hechos se produjeron en julio de 2024, cuando el procesado publicó en la plataforma inmobiliaria Idealista un anuncio de alquiler de vivienda. Al mostrar interés, la denunciante contactó con él y recibió como condición una transferencia previa para asegurar la reserva.

El Ministerio Público recoge que el acusado actuó “sin voluntad real de alquilar el inmueble”. La víctima llegó a enviarle un escrito en el que se comprometía a pagar 750 euros como reserva, con la condición de que, en caso de disconformidad, se le reembolsase.

Finalmente transfirió 450 euros a través de Bizum en concepto de alquiler y otros 750 euros como fianza. A partir de ahí, el acusado concertó varias citas para mostrar el piso, pero no acudió a ninguna y terminó bloqueando las comunicaciones de la mujer para evitar nuevas reclamaciones.