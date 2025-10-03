Un motorista resulta herido en Oleiros (A Coruña) al caerse tras esquivar a un animal

Un motorista ha resultado herido en la madrugada de este viernes en el municipio coruñés de Oleiros tras sufrir una caída cuando intentaba esquivar a un animal que se cruzó en su trayectoria.

Según informó el 112 Galicia, los hechos ocurrieron alrededor de las 06.50 horas en la zona del puerto de Lorbé, en la parroquia de Dexo. Fue un particular el que dio el primer aviso al servicio de emergencias, alertando de que un hombre se había caído de su moto en la carretera.

Poco después, el propio implicado pudo contactar con los servicios de emergencia para explicar lo sucedido. Según relató, un animal irrumpió en la vía y, al tratar de evitar el impacto, perdió el control del vehículo y cayó al suelo, resultando lesionado en una pierna.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de Oleiros, que coordinaron la asistencia y aseguraron la zona. El motorista fue atendido por los servicios sanitarios y trasladado para recibir atención médica.