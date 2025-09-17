Muere un joven atropellado por su propio tractor en Lugo

Un trágico accidente se cobró la vida de un joven de 27 años en la tarde de este martes en el municipio lucense de O Saviñao. El suceso ocurrió en la parroquia de A Broza, cuando el tractor que conducía la víctima se salió de la carretera y, tras un brusco impacto, el hombre cayó a la calzada y fue arrollado por su propio vehículo agrícola.

Según informó el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Lugo, el accidente se produjo en la carretera provincial LU-P-5804 alrededor de las 20.30 horas.

El tractor perdió el control en el kilómetro 2,3 de la vía, saliéndose por el margen derecho hasta chocar contra una tajea de hormigón. El conductor, único ocupante, salió despedido y quedó tendido en el suelo.

Un particular alertó al 112 Galicia al ver al joven herido junto a la calzada, pero cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar ya nada pudieron hacer por salvarle la vida. Agentes de la Guardia Civil y efectivos de Urxencias Sanitarias-061 confirmaron el fallecimiento.