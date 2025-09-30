Muere un motorista tras sufrir una caída en la A-55 a su paso por Mos (Pontevedra)

Un motorista perdió la vida en la noche de ayer tras sufrir una caída mientras circulaba por la A-55 en el municipio de Mos, a la altura de Tameiga.

El siniestro, que tuvo lugar en el kilómetro 9 de la autovía poco después de las 21:30 horas, fue presenciado por varios particulares que alertaron inmediatamente al 112 Galicia.

Según el servicio de emergencias autonómico, tras el aviso inicial se movilizaron equipos de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, el GES de Mos y los servicios de mantenimiento de la autovía.

Aunque varios testigos intentaron reanimar al motorista y los servicios sanitarios intervinieron rápidamente, finalmente sólo pudieron confirmar el fallecimiento del único implicado en el accidente. No se vieron involucrados otros vehículos en el suceso.