Sucesos
Muere un motorista tras sufrir una caída en la A-55 a su paso por Mos (Pontevedra)
Los servicios de emergencia no pudieron salvar la vida del conductor
Un motorista perdió la vida en la noche de ayer tras sufrir una caída mientras circulaba por la A-55 en el municipio de Mos, a la altura de Tameiga.
El siniestro, que tuvo lugar en el kilómetro 9 de la autovía poco después de las 21:30 horas, fue presenciado por varios particulares que alertaron inmediatamente al 112 Galicia.
Según el servicio de emergencias autonómico, tras el aviso inicial se movilizaron equipos de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, el GES de Mos y los servicios de mantenimiento de la autovía.
Aunque varios testigos intentaron reanimar al motorista y los servicios sanitarios intervinieron rápidamente, finalmente sólo pudieron confirmar el fallecimiento del único implicado en el accidente. No se vieron involucrados otros vehículos en el suceso.
