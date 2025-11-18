Muere un operario y otro resulta herido en un accidente con una plataforma elevadora en las obras del AVE en Ourense

Un trágico accidente laboral ocurrido en la mañana de este martes en San Cibrao das Viñas (Ourense) se ha saldado con la muerte de un operario de 45 años y con otro trabajador herido. Ambos participaban en las obras de la variante exterior del AVE, concretamente en la boca norte del túnel de Rante, próximo al polígono de Barreiros, cuando se produjo el siniestro.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 10.00 horas. Fue un particular quien alertó al 112 Galicia de que uno de los operarios había quedado atrapado por una pieza de una plataforma elevadora mientras realizaba labores de revestimiento en altura. El aviso apuntaba ya a la posibilidad de que la víctima hubiese fallecido.

De inmediato, el Centro Integrado de Atención a las Emergencias movilizó a Urgencias Sanitarias de Galicia-061, incluyendo una ambulancia de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico, a la Guardia Civil, a los Bomberos del polígono de San Cibrao das Viñas y al GES de O Pereiro de Aguiar. Una vez en el lugar, los bomberos tuvieron que intervenir para liberar el cuerpo del trabajador, que había quedado atrapado entre la maquinaria.

Los servicios sanitarios sólo pudieron confirmar su fallecimiento. El otro operario implicado sufrió una lesión en una pierna y fue trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Según fuentes de Adif consultadas por Europa Press, ambos trabajadores pertenecían a una empresa subcontratada encargada de los trabajos de revestimiento del túnel. Asimismo, señalaron que el accidente no afecta a la circulación ferroviaria, al tratarse de un tramo de nueva construcción.