La nueva campaña de la Xunta apuesta por “Galicia Calidade” como identidad colectiva y reclamo turístico

La Xunta de Galicia lanzó ayer en Madrid su nueva campaña turística para este otoño, bajo el lema Y si Calidade fose un lugar. El presidente gallego, Alfonso Rueda, presentó la iniciativa, defendiendo la calidad como una verdadera seña de identidad colectiva que recorre todos los ámbitos de la vida en la comunidad.

Más allá de ser una etiqueta comercial, “Galicia Calidade” es, en sus palabras, una forma de entender la existencia: autenticidad, sostenibilidad, tradición y excelencia son valores que el ejecutivo gallego busca transmitir como parte de una marca-país.

La estrategia promocional quiere situar a Galicia no solo como destino turístico, sino como experiencia plena a lo largo de todo el año. Cultura, gastronomía, espiritualidad, naturaleza y bienestar se integran en una propuesta diversa y abierta al mundo.

El presidente destacó el esfuerzo diario del sector hostelero y turístico gallego en el diseño de vivencias únicas, que han consolidado a la región como referencia competitiva en el ámbito nacional e internacional.

Entre enero y agosto de 2025, Galicia recibió más de 4,7 millones de viajeros, lo que supone un crecimiento del 3,6% respecto al ejercicio anterior. Además, ya se han superado los 8,7 millones de noches de estancia, con ingresos hoteleros que alcanzan los 312 millones de euros y más de 97.000 empleos turísticos afiliados a la Seguridad Social.