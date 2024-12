La palabra en gallego que no entienden en el resto de España

El gallego, una de las lenguas cooficiales de España, no deja de sorprender a quienes no están familiarizados con su vocabulario.

En el rico y diverso panorama lingüístico de nuestro país, la lengua de Rosalía destaca por su musicalidad y su estrecha conexión con el portugués, pero también por sus expresiones únicas que a menudo desconciertan a quienes no están acostumbrados a escucharlas.

Son muchos los ejemplos de palabras en gallego que circulan por las redes sociales.

Alguna de esas palabras, profundamente arraigada en la cultura gallega y más allá de la clásica morriña, se ha convertido en un pequeño misterio para el resto del país. Ya sea por su fonética, su significado o el contexto en el que se utiliza, reflejan la esencia de una identidad única.

Es el caso de chollo, fuchicar, tina o colo; pero también de chosco, rapante o arroutada. A continuación te explicamos sus significados y posibles traducciones.

Palabras gallegas que desconciertan en castellano

1.Chollo. Para los gallegos, esta palabra no solo significa “trabajo” sino que también se usa para referirse a una tarea o carga. Frases como “Hoy no puedo, tengo que chollar” son habituales. Sin embargo, este uso de “chollo” no encuentra eco en el castellano, donde solo significa algo barato o una buena oportunidad.

2.Fuchicar. Este verbo describe el acto de “trastear” o “hacer algo sin saber muy bien cómo”. Por ejemplo, “¿Qué estás fuchicando?” es una forma de preguntar qué se está intentando hacer torpemente. Su traducción al castellano resulta, directamente, imposible.

3.Chosco. Este término se utiliza para describir a alguien con problemas de visión o que necesita gafas. La RAE no encuentra acomodo a la palabra en el diccionario, dejando a los castellanohablantes sin un vocablo equivalente.

4.Colo. “Coger al niño en el colo” es una expresión natural para los gallegos, equivalente a llevarlo en el regazo.

5.Rapante. En Galicia, el rapante es un pescado sabroso y conocido, lejos de la acepción en castellano, que se inclina por el “que rapa”, siendo aquí rapa equivalente a hurto: “El que hurta”. El equivalente en castellano para el rapante gallego es el gallo, que aparte del ave doméstica por todos conocida es también un “pez marino del orden de los acantopterigios, de unos 20 cm de largo, cabeza pequeña, boca prominente, cuerpo comprimido, verdoso por encima y plateado por el vientre, aletas pequeñas, la dorsal en forma de cresta de un gallo, y cola redonda”

6.Reseso. Una palabra gallega para referirse al pan del día anterior, duro o pasado. Este clase gallego tendría su equivalente en castellano en “revenido”.

7.Arroutada. Este término describe un impulso repentino o un arranque emocional. Un equivalente próximo en castellano podría ser el arrebato.