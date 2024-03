Puente, sobre el plazo fallido de los Avril: “Ojalá el retraso sea lo más corto posible”

Dos meses después de su aparición en Vigo acompañado de los Reyes Magos para prometer la llegada de la alta velocidad al interior de Galicia en marzo, el ministro de Transportes Óscar Puente se ha vuelto a referir hoy a los trenes Avril. Y lo ha hecho en términos muy diferentes a los empleados en aquella ocasión.

Si entonces Puente afirmaba que los billetes para estos convoyes estarían a la venta en marzo, mes en el que entrarían en funcionamiento, ahora el ministro, una vez superada la campaña gallega, evita poner fechas ni facilitar compromisos.

Todo lo más, Óscar Puente ha trasladado la esperanza de tener “pronto” noticias positivas: “Ojalá el retraso sea lo más corto posible, nuestra prioridad ahora es que Talgo culmine las pruebas con éxito y podamos ponerlos en servicio”.

La realidad es que a día de hoy no existe oficialmente una nueva fecha para la puesta en servicio de los convoyes, motivo por el que Puente ha evitado comprometerse con plazos que están condicionados a que su fabricante, Talgo, culmine las pruebas sin que haya fallos de fiabilidad y los entregue al Gobierno con tres años de retraso.

Indemnización

El ministro se ha referido también a la petición de compensaciones planteada por el Gobierno gallego ante un nuevo retraso en los Avril, cuya fecha inicial prevista era verano de 2022. Y a diferencia de lo afirmado ayer por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que limitaba el problema a un “daño moral”, Puente no ha descartado dichas indemnizaciones, indicando que una vez lleguen se hablará de qué medidas se pueden establecer.

No obstante, la prioridad para el Ministerio, ha continuado, es que Talgo responda a sus compromisos, que actualmente apuntan al primer cuatrimestre del año. Asimismo, la indemnización solicitada por Renfe a Talgo asciende a 116 millones de euros por este retraso, aunque la empresa no cree que este pago se llegue a materializar, toda vez que esa reclamación no se ha formalizado aún.