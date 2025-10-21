Rueda celebra el cambio de opinión del Gobierno con los autónomos: “A veces rectifican y aciertan”

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha agradecido este martes la decisión del Gobierno central de dar marcha atrás en la subida de las cuotas de los autónomos, una rectificación que, a su juicio, “evita un perjuicio muy serio a las personas que mueven la economía”. “Menos mal que rectificaron. A veces rectifican y aciertan”, expresó en declaraciones a los medios desde la Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela, donde participó en la reunión de la delegación española del Comité Europeo de las Regiones.

Rueda aprovechó su intervención para reafirmar la línea fiscal de su Ejecutivo, centrada en mantener y profundizar las rebajas impositivas. “Bajar impuestos crea más riqueza”, subrayó, contraponiendo esta estrategia a la del Gobierno de Pedro Sánchez, “que no baja un solo impuesto y que aumenta la presión fiscal”.

El mandatario gallego recordó que el proyecto de ley de presupuestos de la Xunta para 2026 contempla una merma de 793 millones de euros en ingresos por distintas bonificaciones fiscales, pero subrayó que esa renuncia es compatible con reclamar una mejor financiación autonómica. “Pedimos fondos que proceden de la recaudación de los impuestos que, en su inmensa mayoría, se producen aquí, en Galicia”, puntualizó.

El presidente incidió en que la política fiscal gallega se basa en la prudencia y la responsabilidad: “Podríamos proponer muchas más rebajas, pero cada una se piensa muy bien porque hay que mantenerlas en los años siguientes. Las que planteamos buscan dinamizar la economía y ayudar a los colectivos que más lo necesitan”.

En este sentido, sostuvo que determinadas reducciones tributarias “no sólo impulsan el crecimiento, sino que incluso pueden aumentar la recaudación al generar más actividad económica”.

Rueda aseguró además que, si el Gobierno central estuviese dispuesto a dialogar sobre fiscalidad, la Xunta podría plantearle “qué rebajas de impuestos estatales tendrían un efecto beneficioso para Galicia, incluso para aumentar la recaudación”.

En el plano local, el presidente autonómico también respondió a las críticas de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, sobre la partida de capitalidad que figura en los Presupuestos autonómicos, que asciende a tres millones de euros. Rueda replicó que el incremento de esa dotación “es muy superior al crecimiento global de los presupuestos de la Xunta” y pidió “respeto por el esfuerzo de todos los gallegos y los vecinos de Santiago”.

“Siempre se puede pedir más, pero hay que reconocer que el aumento de esa partida es significativo y demuestra el compromiso de la Xunta con la capital de Galicia”, subrayó.