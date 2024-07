Rueda: “La crisis migratoria urge una respuesta global más allá de parches puntuales”

Como todos los años en la víspera del Apóstol, Galicia ha entregado sus medallas. Y lo ha hecho en esta ocasión con una tragedia latente -el naufragio del palangrero 'Argos Georgia' en las Malvinas- y otra que permanece en el recuerdo -el aniversario del accidente ferroviario de Angrois-.

La primera de ellas, dada su cercanía temporal, se ha vivido de modo muy especial durante el acto de entrega de las Medallas de Galicia, que ha acogido la Cidade da Cultura y cuyos invitados han guardado un minuto de silencio por las víctimas.

El acto institucional del Museo Centro Gaiás, se ha convertido así, como indicaba la propia presentadora, en otra muestra de solidaridad de los gallegos con la “comunidad marinera”, que “está pasando por momentos muy difíciles y tristes”.

En este contexto, la primera referencia del discurso del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha sido también para esta tragedia: “Nuestro corazón de gallegos está en aguas de las Malvinas; con los fallecidos, con sus familias y allegados, y con todas las víctimas de este naufragio y de todos los naufragios que, por desgracia, tantas veces castigaron a nuestra gente del mar”.

“Mareas vivas”

En esta ocasión los galardones han servido para reconocer el peso del audiovisual gallego y su carácter “cada vez más estratégico”. Así, el actor Luis Tosar, la productora Zaza Ceballos y la Academia Galega do Audiovisual han recibido la Medalla de Galicia.

Durante su intervención, Rueda ha aprovechado para dejar también algún mensaje institucional en clave política. En este sentido, el presidente gallego ha enfatizado que “en democracia las disputas tienen una única solución, que es hablar, dialogar y votar”.

“Decía el profesor Justo Beramendi, recientemente fallecido, que ‘cuando hay desigualdad, siempre hay tensión’. Por lo tanto, nuestro deber, especialmente de los que tenemos responsabilidades políticas, públicas, tiene que ser sentar las bases y trabajar para evitar que haya desigualdades y cuando las haya, que las hay, intentar superarlas”, ha incidido Rueda.

Sobre esta base, Rueda se ha referido a los “momentos convulsos” que se viven hoy en día, “Mareas Vivas”, ha dicho, en referencia a la serie protagonizada por Luis Tosar, en campos como la emigración, los conflictos o los riesgos para la democracia.

Los “diferentes conflictos” actuales, recuerdan, ha proseguido, “la crueldad y el terror que puede provocar el ser humano”, al tiempo que “la crisis migratoria” apela “a la conciencia del primer mundo” y exige “una respuesta global”.

“Tiene que tener una respuesta global, más allá de parches puntuales o de soluciones inmediatas. Y creo que en Galicia lo sabemos perfectamente. Fuimos tierra de emigrantes y ahora tenemos que ser tierra de acogida. No se entiende nuestro pasado, no se entiende nuestro presente y, sinceramente, creo que no se entenderá nuestro futuro si no tenemos presente que tenemos que ser una tierra de acogida”, ha destacado Rueda.

El audiovisual gallego

Asimismo, y en referencia al sector audiovisual gallego hoy reconocido, el presidente ha recordado que este año las Medallas de Galicia han recaídos en tres primeros espadas de una industria que “cuida la tradición y se abre a la innovación”.

Por este motivo, ha explicado, la Xunta ha otorgado la máxima condecoración de Galicia al actor Luis Tosar, “una de las figuras más conocidas y reconocidas de la escena gallega, española e internacional”; a Zaza Ceballos, que cuenta con “más de tres décadas de experiencia como productora y directora de cine y televisión”, y a la Academia Galega do Audiovisual en su conjunto.

“Entregamos tres medallas, por tanto, que reconocen la excelencia de sus destinatarios, pero con ellas, como ya se les dijo, queremos distinguir a un conjunto de personas que trabajan todos los días, desde profesionales absolutamente consagrados hasta personas anónimas y personas que están iniciando su carrera”, ha enfatizado.