Rueda defiende su postura sobre el gallego y rechaza "imposiciones" tras la manifestación en Santiago

Durante su comparecencia tras el Consello de la Xunta, Alfonso Rueda ha señalado que, si bien hubo ciudadanos que participaron en la movilización "de buena fe", también quedaron en evidencia "motivos políticos" y la "politización de algunos sectores", señalando directamente al BNG. En este sentido, ha criticado la postura de la formación que lidera Ana Pontón, que, a su juicio, solo admite su propio planteamiento y rechaza cualquier otra propuesta.

El presidente autonómico ha rechazado lo que considera una estrategia de "imposición" por parte de algunos colectivos, recordando que representantes de la plataforma Queremos Galego abandonaron la reunión de la comisión para actualizar el Plan de Normalización Lingüística. Según Rueda, esta actitud de "levantarse de la mesa" y "negar el diálogo" no es el camino adecuado para abordar la situación del gallego.

El presidente de la Xunta ha defendido que su Gobierno mantiene "desde el principio" la "mano tendida" para potenciar el uso del idioma, pero sin aceptar "imposiciones" como las que, según él, defiende el BNG en su programa, aunque lo "ocultara" durante la campaña electoral. "Si la postura es que solo se habla para aceptar su posición, eso no es diálogo", ha advertido.

Rueda ha insistido en que la Xunta no excluye a ningún interlocutor y ha aludido al reciente episodio en la Cidade da Cultura, donde activistas de Queremos Galego protestaron contra el Ejecutivo autonómico. "Hubo quienes instaban a la gente a marcharse, a no dialogar, porque no se decía lo que ellos querían escuchar", ha censurado.

En cuanto a la posibilidad de "tomar nota" de la manifestación, el presidente gallego ha asegurado que su Gobierno atiende "todas las posiciones", tanto las de quienes se movilizan "con buena voluntad" como las de aquellos que lo hacen con "un interés político". Finalmente, ha reiterado su voluntad de diálogo con quienes defienden el gallego, siempre que el debate se produzca en un marco de respeto mutuo y sin imposiciones.