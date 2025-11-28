Rueda intentará acudir a la protesta de Madrid: “Hay que mandar un mensaje claro a Pedro Sánchez”

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado hoy que “intentará” acudir este domingo a la manifestación convocada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Madrid contra Pedro Sánchez, pese a que su agenda del fin de semana es, según dijo, “potente”.

La protesta, fijada para el 30 de noviembre a las 12.00 horas en el entorno del Templo de Debod, se celebrará bajo el lema “Efectivamente: ¿Mafia o democracia?”, y se plantea, en palabras del PP, como una movilización “cívica”, “abierta” y “sin siglas”.

En declaraciones a los medios, Rueda afirmó que el objetivo de la convocatoria es “mandar un mensaje a Pedro Sánchez de que así no podemos seguir”, un mensaje que, según sostiene, comparten “millones de españoles” y también “muchos votantes del PSOE”. A su juicio, la situación política actual ha alcanzado un nivel de gravedad que exige una respuesta ciudadana.

“Una buena opción para expresarse”

El presidente gallego considera que la manifestación es “una buena opción” para expresar el malestar ante lo que describe como casos de corrupción “gravísimos”, así como ante la “imagen internacional” que, a su juicio, está proyectando el Gobierno central. Rueda también denuncia una “sensación real de bloqueo” en el ámbito legislativo, motivo por el cual cree necesario que la ciudadanía “hable” y “tome un nuevo rumbo”.

“El mensaje que hay que lanzar es que el pueblo español, y por supuesto los gallegos, tenemos que hablar y tomar un nuevo rumbo; y eso es lo que hay que decir aparte de la propia gravedad de la situación”, subrayó.

Caso Ábalos: petición de explicaciones

Rueda también fue preguntado por las informaciones que apuntan a que Pedro Sánchez habría advertido al exministro José Luis Ábalos de que estaba siendo investigado. Sobre este asunto, instó al presidente del Gobierno a aclarar si la filtración es cierta: “Él sabrá si lo es o no; a lo mejor por eso calla”.

Además, comparó este silencio con el desmentido rotundo que Sánchez realizó esta misma semana respecto a una supuesta reunión con el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, antes de la moción de censura. “Eso lo desmintió categóricamente y hay otras cosas en las que calla”, señaló el presidente de la Xunta.