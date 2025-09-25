Secuestra a su hija en Ferrol, lo detienen en Alemania y liberan a la menor en Rumanía

La Policía Nacional ha logrado poner fin a un dramático secuestro parental con tintes de película que comenzó en el barrio ferrolano de Caranza el pasado 12 de junio y que ha concluido con la detención del padre de la menor en Alemania y la liberación de la niña en Rumanía, donde fue localizada junto a su abuela paterna. La pequeña ya ha sido entregada a su madre, mientras el detenido permanece bajo custodia judicial.

El rapto se produjo en plena calle, cuando la madre y su actual pareja fueron abordados por el padre de la niña y un cómplice.

Ambos descendieron de un vehículo armados con una pistola con la que amenazaron a la mujer para arrebatarle a la menor. Tras introducir a la niña por la fuerza en el coche, efectuaron varias detonaciones al aire antes de emprender la huida a gran velocidad, desatando el pánico en la zona.

La investigación reveló que el padre, con un historial delictivo previo y reclamado por la justicia española, escapó inicialmente hacia Portugal. Desde allí, se trasladó a Alemania, donde se tenía constancia de que mantenía vínculos familiares y actividad criminal.

Ante la gravedad del caso, la comisaría de Ferrol-Narón puso en marcha un dispositivo de cooperación policial y judicial a escala europea, movilizando a varios países a través de mecanismos internacionales de búsqueda.

Fruto de este operativo, el 11 de septiembre la menor fue localizada en Bucarest, en compañía de su abuela paterna, y puesta de inmediato bajo protección. Apenas unas horas después, el padre fue detenido en Alemania cuando intentaba huir nuevamente, frustrando así su plan de mantener a la pequeña fuera del alcance de la justicia.

Las autoridades han confirmado que el detenido se encuentra bajo custodia a la espera de su entrega a España para responder por el secuestro y otros delitos pendientes. La niña, por su parte, ya ha sido entregada a su madre, cerrando de forma satisfactoria una investigación marcada por la urgencia y la coordinación internacional.